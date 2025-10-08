Weniger als 5000 Journalisten in Österreich tätig

Kaltenbrunner: „Weniger echter Journalismus“

Parallel habe die Qualität des Journalismus gelitten. Denn: „Weniger Menschen im Newsroom machen weniger echten Journalismus. Das bringt weniger Publikum. Eine Spirale“, sagt der Medienexperte. Licht am Ende des Tunnels gebe es „nur mit einer sehr viel besseren, sachkundigen Medienpolitik, mit vermutlich sogar deutlich mehr transparenter Förderung für Journalismus, die qualitativ messbar ist und an definierte Demokratieziele anknüpft“. Medienminister Andreas Babler (SPÖ) kündigte zuletzt an, eine Studie zur Neuaufstellung der Medienförderung im Land in Auftrag zu geben. Zudem sind ein „Meine-Zeitung-Abo“, das sich an junge Personen richtet, und eine neue Vertriebsförderung in Planung.