Schiffbruch: Männer entkommen nur knapp dem Tod

Lebensgefährliche Strömung vereitelte Rettungsversuche

Ein Marinehubschrauber, der sich zu diesem Zeitpunkt für eine Übung mit einem Seenotrettungskreuzer in der Nähe befand, nahm sofort Kurs auf die Unfallstelle. Das Seenotrettungsboot sowie ein in der Nähe fischender Kutter versuchten vergeblich, die Männer zu erreichen. „Die lebensgefährliche Strömung in diesem Bereich vereitelte jeden Rettungsversuch, bei dem Menschen hätten ins Wasser gehen müssen“, teilte ein Sprecher der DGzRS mit.