Dramatische Rettung
Schiffbruch: Männer entkommen nur knapp dem Tod
Sekunden entschieden am Mittwoch über Leben und Tod: Zwei Männer sind vor der Küste in letzter Minute aus der Nordsee gerettet worden, nachdem ihr Motorboot auf einer Sandbank gestrandet und gesunken war. Ein Marinehubschrauber konnte die Schiffbrüchigen schließlich per Rettungskorb bergen – nachdem Versuche der Seenotretter und eines Fischkutters zuvor an der gefährlichen Strömung gescheitert waren.
Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) war das rund sieben Meter lange Motorboot zwischen zwei Inseln im Wattenmeer aufgelaufen und begann zu sinken. Der Vormann der Freiwilligenstation vor Ort wurde durch Bekannte der in Not geratenen Crew alarmiert.
Lebensgefährliche Strömung vereitelte Rettungsversuche
Ein Marinehubschrauber, der sich zu diesem Zeitpunkt für eine Übung mit einem Seenotrettungskreuzer in der Nähe befand, nahm sofort Kurs auf die Unfallstelle. Das Seenotrettungsboot sowie ein in der Nähe fischender Kutter versuchten vergeblich, die Männer zu erreichen. „Die lebensgefährliche Strömung in diesem Bereich vereitelte jeden Rettungsversuch, bei dem Menschen hätten ins Wasser gehen müssen“, teilte ein Sprecher der DGzRS mit.
Nach und nach per Hubschrauber gerettet
Erst aus der Luft gelang die Rettung: Die Marineflieger hievten die beiden Schiffbrüchigen nacheinander mit einem Rettungskorb an Bord des Helikopters. Anschließend wurden sie zum Marinestützpunkt Nordholz (Landkreis Cuxhaven) geflogen und dort an einen Rettungswagen übergeben. Beide Männer waren ansprechbar und konnten sich selbstständig fortbewegen. Ihr Boot musste aufgegeben werden.
Kleine Fehler mit oft fatalen Folgen
Über die Ursache des Unglücks liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen.
Fachleute weisen darauf hin, dass die sogenannten Seegatten – die Meerengen zwischen den Ostfriesischen Inseln – zu den anspruchsvollsten Fahrwassern der deutschen Küste zählen. Starke Strömungen und sich ständig verlagernde Sandbänke erfordern exakte Navigation und aktuelle Ortskenntnis. Schon kleine Abweichungen vom Fahrwasser können hier fatale Folgen haben.
