Google baut KI-Zentrum um 15 Milliarden US-Dollar

Insider hatten vor einigen Monaten über Googles Indien-Pläne berichtet. Diese sind Teil einer Expansionsstrategie in Asien, die den Bau weiterer Rechenzentren in Singapur, Malaysia oder Thailand umfasst. Google will allein in diesem Jahr etwa 75 Milliarden Dollar (64,8 Milliarden Euro) in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) investieren.