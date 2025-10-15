Google baut KI-Zentrum um 15 Milliarden US-Dollar

Google will in Indien sein größtes KI-Rechenzentrum außerhalb der USA aufbauen. Das Investitionsvolumen für dieses Projekt belaufe sich auf 15 Milliarden Dollar (12,97 Milliarden Euro) in den kommenden fünf Jahren, teilte die Alphabet-Tochter am Dienstag mit.
Damit folgt der Internetkonzern dem Vorbild von Microsoft und Amazon, deren Cloud-Töchter ebenfalls Milliarden in den Bau indischer Rechenzentren stecken.
Dadurch wollen die US-Unternehmen von den dortigen Wachstumschancen auf einem Markt mit rund einer Milliarde potenzieller Nutzer profitieren.
Insider hatten vor einigen Monaten über Googles Indien-Pläne berichtet. Diese sind Teil einer Expansionsstrategie in Asien, die den Bau weiterer Rechenzentren in Singapur, Malaysia oder Thailand umfasst. Google will allein in diesem Jahr etwa 75 Milliarden Dollar (64,8 Milliarden Euro) in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) investieren.
