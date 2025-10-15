Vorteilswelt
Zwei Jahre unbedingt

Benko bei Verkündung des Urteils in Schockstarre

Gericht
15.10.2025 19:00
René Benko am Mittwoch in Innsbruck
René Benko am Mittwoch in Innsbruck(Bild: Birbaumer Christof)

Am zweiten Prozesstag gegen den gefallenen Immo-Pleitier René Benko standen Zeugenbefragungen am Programm. Am frühen Nachmittag fiel in Tirol das mit Spannung erwartete Urteil: ein Schuldspruch und ein Freispruch. Den Schuldspruch nimmt der 48-Jährige starr und mit leerem Blick zur Kenntnis.

0 Kommentare

Einmal schuldig, einmal Freispruch – das verkündet Richterin Andrea Wegscheider am Mittwoch um 13.57 Uhr im voll besetzten Schwurgerichtssaal im Landesgericht Innsbruck.

Und nicht schuldig ist René Benko laut Erstgericht ausgerechnet in jenem Faktum, über das im Prozess überwiegend gesprochen wurde: „Die Villa auf der Hungerburg war zum Zeitpunkt der Mietvorauszahlung bewohnbar, und wir sind uns auch sicher, dass er selbst dort wohnen wollte“, begründet sie, dass es sehr wohl eine Gegenleistung für das Mietrecht gegeben habe.

Während die WKStA in diesem Anklagepunkt von betrügerischer Krida ausging. Benko habe eine vierjährige Mietvorauszahlung getätigt, obwohl er, wie Oberstaatsanwältin Tea Krasa in ihrem Schlussplädoyer sagte, „in Wahrheit das Haus überhaupt nicht gebraucht hat. Es ist naheliegend, dass der Tiroler selbst die Mietvorauszahlung in den Vertrag hineinschreiben hat lassen.“ Womit er den Gläubigern Geld vorenthalten habe – konkret 360.000 Euro.

Benkos Anwalt Norbert Wess (re.) mit seinem Kanzleikollegen Thomas Pillichshammer
Benkos Anwalt Norbert Wess (re.) mit seinem Kanzleikollegen Thomas Pillichshammer(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Die WKStA-Oberstaatsanwälte Tea Krasa und Peter Komenda
Die WKStA-Oberstaatsanwälte Tea Krasa und Peter Komenda(Bild: Birbaumer Christof)

Der Vormittag des zweiten Prozesstages drehte sich fast nur um ebendiese Villa auf der Hungerburg. Sechs Zeugen wurden befragt. Laut Masseverwalter Andreas Grabenweger ist derzeit am Landesgericht Innsbruck ein zivilrechtliches Verfahren anhängig, in dem er die Rückzahlung der 360.000 Euro ordert.

45 Millionen Euro bisher anerkannt
Spannend wird es, als er Zahlen aus dem Insolvenzverfahren liefert: Auf dem Massekonto befänden sich demnach aktuell 900.000 Euro, auf einem weiteren Konto 400.000 Euro. In der Summe wurden bislang 45 Millionen Euro an Forderungen anerkannt. Angemeldet wurden allerdings knapp 2,7 Milliarden Euro!

Souverän und straff: Richterin Andrea Wegscheider. Für die Unterländerin ist die Causa Benko nun ...
Souverän und straff: Richterin Andrea Wegscheider. Für die Unterländerin ist die Causa Benko nun erledigt. Die zweite Anklage liegt bereits bei einer anderen Richterin im Landesgericht Innsbruck. Sie ist allerdings noch nicht rechtswirksam.(Bild: Birbaumer Christof)

Verurteilt wurde Benko für den zweiten Strang der Anklage, der Rücküberweisung von 300.000 Euro wenige Tage nachdem ihm seine Mutter 1,5 Millionen Euro geschenkt hatte. Und der fällt unerwartet hart aus: „Zwei Jahre Freiheitsstrafe für betrügerische Krida“, verkündet Frau Rat. Unbedingt! Aus generalpräventiven Gründen, wie sie sagt.

„Benko war über jede Zahlung informiert“
„Herr Benko hat von seiner Mutter etwas geschenkt bekommen, er hat es ohne Rechtsgrund zurücküberwiesen. Damit ist die Causa erledigt, das reicht für die Krida.“ Alles Weitere sei irrelevant. „Laut der Chats ist klar, dass Benko über jede Zahlung informiert war. Es wäre lebensfremd, anzunehmen, dass er sich dabei nichts gedacht hat.“

Wichtig: 300.000 Euro wurden nicht überschritten – einen Cent mehr, dann wäre der höhere Strafrahmen von ein bis zehn Jahren Haft erfüllt gewesen. So „nur“ sechs Monate bis fünf Jahre Haft.

Auch am zweiten Tag war der Schwurgerichtssaal voll besetzt – vor allem mit Medienvertretern.
Auch am zweiten Tag war der Schwurgerichtssaal voll besetzt – vor allem mit Medienvertretern.(Bild: Anja Richter)

Leerer Blick und Schockstarre
Den Schuldspruch nimmt der 48-Jährige, der dabei an der Wand hinter seinen Verteidigern steht und nicht in der Saalmitte, starr und mit leerem Blick zur Kenntnis. Sein Gesicht ist blass und zeigt keine Regung – wie in einer Schockstarre. Er gibt – wie auch die WKStA – keine Erklärung ab, das Urteil ist demnach nicht rechtskräftig.

Sein Verteidiger Norbert Wess deutet an, dass eine volle Berufung im Raum stehe, er dies aber noch mit seinem Mandaten besprechen müsse. Bis inklusive Montag habe er dafür Zeit. „René Benko ist mit dem Urteilsspruch nicht einverstanden. Die Beweislast wurde zu seinen Lasten ausgelegt.“

Fußfessel für Benko? „Das ist nicht realistisch“
Begleitet von sieben Justizwachebeamten wird der verurteilte Immo-Pleitier aus dem Saal und zurück in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. Ob die U-Haft bis zum nächsten Prozess in Innsbruck oder in Wien vollzogen wird, ist laut Wess unklar. Eine Fußfessel erachtet er als nicht realistisch. Doch ist damit zu rechnen, dass er zeitnah einen neuerlichen Antrag auf Enthaftung stellen wird. Jedoch ist er damit nicht erst einmal abgeblitzt.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
Porträt von Rainer Fleckl
Rainer Fleckl
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

