Benko bei Verkündung des Urteils in Schockstarre

Fußfessel für Benko? „Das ist nicht realistisch“

Begleitet von sieben Justizwachebeamten wird der verurteilte Immo-Pleitier aus dem Saal und zurück in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. Ob die U-Haft bis zum nächsten Prozess in Innsbruck oder in Wien vollzogen wird, ist laut Wess unklar. Eine Fußfessel erachtet er als nicht realistisch. Doch ist damit zu rechnen, dass er zeitnah einen neuerlichen Antrag auf Enthaftung stellen wird. Jedoch ist er damit nicht erst einmal abgeblitzt.