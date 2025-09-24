OpenAI plant fünf neue KI-Rechenzentren in den USA

Wie der ChatGPT-Entwickler OpenAI weiter mitteilte, sollen drei der neuen Standorte zusammen mit Oracle in Texas, New Mexico und an einem nicht genannten Ort im Mittleren Westen entstehen. Zwei weitere Rechenzentren würden von OpenAI, der japanischen SoftBank und einer Tochtergesellschaft in Ohio und Texas gebaut. Insgesamt sollen durch die neuen Standorte 25.000 Arbeitsplätze entstehen.