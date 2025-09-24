OpenAI plant fünf neue KI-Rechenzentren in den USA

Die Tech-Konzerne OpenAI, Oracle und SoftBank planen im Zuge des milliardenschweren „Stargate“-Projekts den Bau von fünf neuen KI-Rechenzentren in den USA. „KI kann ihr Versprechen nur einlösen, wenn wir die nötige Rechenleistung dafür schaffen“, teilte OpenAI-Chef Sam Altman am Dienstag mit.
Wie der ChatGPT-Entwickler OpenAI weiter mitteilte, sollen drei der neuen Standorte zusammen mit Oracle in Texas, New Mexico und an einem nicht genannten Ort im Mittleren Westen entstehen. Zwei weitere Rechenzentren würden von OpenAI, der japanischen SoftBank und einer Tochtergesellschaft in Ohio und Texas gebaut. Insgesamt sollen durch die neuen Standorte 25.000 Arbeitsplätze entstehen.
Zusammen mit bestehenden Projekten werde „Stargate“ in den kommenden drei Jahren eine Gesamtkapazität von fast sieben Gigawatt erreichen. Das Ziel des Gesamtprojekts liegt bei zehn Gigawatt.
US-Präsident Donald Trump hatte „Stargate“ im Jänner gemeinsam mit führenden Managern aus dem Technologiesektor ins Leben gerufen. Mehrere Konzerne wollen in den kommenden vier Jahren bis zu 500 Milliarden Dollar in den Ausbau der digitalen Infrastruktur für KI in den USA investieren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.