Dreifacher Weltmeister hängt Skier an den Nagel

In ein Loch gefallen

Mit dem olympischen Medaillengewinn habe er erreicht, „wonach ich mich immer gesehnt habe“, erklärte Faivre. Dadurch sei er in ein Loch gefallen, meinte der Techniker, der zuletzt nicht mehr richtig in Schwung gekommen war. Eineinhalb Wochen vor Saisonbeginn zog Faivre daher einen Schlussstrich.