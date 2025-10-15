Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Finnen zu stark

KAC verpasst Aufstieg in Champions Hockey League

Eishockey
15.10.2025 20:24
Für den KAC war Kuopio eine Nummer zu groß.
Für den KAC war Kuopio eine Nummer zu groß.(Bild: GEPA)

Der KAC hat den Einzug in die K.-o.-Phase der Champions Hockey League verpasst. Der finnische Meister KalPa Kuopio hat den Kärntnern am Mittwoch mit seinem sechsten Sieg im sechsten Spiel kein Gastgeschenk gemacht und schickte den österreichischen Rekordmeister mit einer 1:3-Niederlage auf die Heimreise.

0 Kommentare

In Finnland stellte Kuopio mit einem frühen Doppelschlag die Weichen zum Sieg. Joona Saarelainen im Powerplay und Juuso Könönen trafen in der 6. bzw. 9. Minute, so ging es vor gut 2.500 Zuschauern in das letzte Drittel. Lukas Kanak erhöhte nach exakt 47 Spielminuten auf 3:0, der Ehrentreffer ging in Überzahl in der 57. Minute nach Assist von Thimo Nickl auf das Konto von Thomas Hundertpfund.

Nächster Halt Wien
Durch die Niederlage rutschten die aus familiären Gründen ohne Goalie Sebastian Dahm angetretenen „Rotjacken“ nach insgesamt zwei Erfolgen und vier Niederlagen in der Tabelle von 24 Mannschaften unter den Strich, nur die Top 16 erreichen die nächste Phase. Kuopio schließt die Gruppenphase mit 17 Zählern einen Punkt hinter Ilves Tampere auf Rang zwei ab. Der KAC reist direkt nach Wien weiter, wo es am Freitag in der ICE Hockey League gegen die Vienna Capitals geht.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Eishockey
Finnen zu stark
KAC verpasst Aufstieg in Champions Hockey League
Krone Plus Logo
Kärntner Tausendsassa
1000 Spiele, drei Sportarten: Schiri pfeift alles!
NHL
Rossis Minnesota Wild unterliegen Dallas Stars
Krone Plus Logo
In der CHL in Finnland
Ex-Coach Matikainen rät KAC zu Konter-Attacken
Eisbullen-Gegner
Ein DDR-Klub entwickelte sich zur Institution

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine