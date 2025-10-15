KAC verpasst Aufstieg in Champions Hockey League

Nächster Halt Wien

Durch die Niederlage rutschten die aus familiären Gründen ohne Goalie Sebastian Dahm angetretenen „Rotjacken“ nach insgesamt zwei Erfolgen und vier Niederlagen in der Tabelle von 24 Mannschaften unter den Strich, nur die Top 16 erreichen die nächste Phase. Kuopio schließt die Gruppenphase mit 17 Zählern einen Punkt hinter Ilves Tampere auf Rang zwei ab. Der KAC reist direkt nach Wien weiter, wo es am Freitag in der ICE Hockey League gegen die Vienna Capitals geht.