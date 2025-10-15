Musiker gegen Kopf getreten: „Wie bei Fußball“

Reihe von Gewalttaten beim Fortgehen

Wenn sie aber zusammen in einem Nachtclub fortgehen und Alkohol trinken, zeigen die handzahmen Angeklagten, die im Wiener Landl sitzen, eine andere Seite: Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen eine Reihe von Gewalttaten vor. So sollen sie alle am 20. April nach einer ausgelassenen Nacht in dem Club „Babenberger Passage“ drei Männer verfolgt haben. „Nach kurzer Zeit haben alle Angeklagten angefangen, auf die drei Opfer einzuschlagen und zu treten“, so die Anklägerin.