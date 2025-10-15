Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EU-Chiptechnik gefragt

Unsicherheit trotz voller Auftragsbücher bei ASML

Digital
15.10.2025 11:25
Reinraum des niederländischen Industrieausrüsters ASML
Reinraum des niederländischen Industrieausrüsters ASML(Bild: ASML)

Der wachsende Bedarf an hochmodernen KI-Prozessoren füllt dem niederländischen Maschinenbauer ASML die Auftragsbücher schneller als erwartet. Doch die Weltpolitik sorgt für Unsicherheiten.

0 Kommentare

Wegen der US-Beschränkungen für Hochtechnologie-Exporte nach China warnte der weltweit führende Anbieter von Maschinen zur Chip-Produktion am Mittwoch vor einem deutlichen Rückgang der dortigen Nachfrage. Dennoch rechnet Firmenchef Christophe Fouquet für 2026 mit Umsätzen mindestens auf dem Niveau des aktuellen Jahres. Einen detaillierten Ausblick wolle er im Jänner vorlegen.

US-Politik sorgt für Verunsicherung
Um den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas zu bremsen, haben die USA in den vergangenen Jahren die Lieferung bestimmter Waren immer stärker eingeschränkt. Auf Druck der US-Regierung verbot die niederländische Regierung ASML den Export seiner neuesten Chipmaschinen-Generation dorthin. Abnehmer aus der Volksrepublik hatten daher zuletzt verstärkt zu älteren, sogenannten DUV-Modellen gegriffen. Bisher steuert China etwa 30 Prozent zum Gesamtumsatz des niederländischen Konzerns bei.

Anfang des Monats hatten Forderungen nach einer weiteren Verschärfung des Embargos für Verunsicherung gesorgt. Auslöser war ein Bericht des China-Ausschusses im US-Repräsentantenhaus. Einer Untersuchung zufolge haben chinesische Unternehmen bei ASML und anderen westlichen Anbietern 2024 deutlich mehr Chip-Maschinen legal bestellt als vor Einführung der Beschränkungen.

Hochmoderne Chipmaschinen begehrt
Wie ASML weiter mitteilte, erreichten die Aufträge im dritten Quartal ein überraschend hohes Volumen von 5,4 Milliarden Euro. Wie in den vorangegangenen Monaten orderten Kunden vor allem hochmoderne, sogenannte EUV-Maschinen. Diese werden zur Fertigung von Hochleistungschips für Künstliche Intelligenz (KI) benötigt. Der wichtigste ASML-Kunde ist der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC. Er produziert unter anderem Prozessoren für Nvidia und Apple.

ASML zufolge wird sich der starke Auftragseingang jedoch erst in der Bilanz für 2026 bemerkbar machen. Der Umsatz blieb im abgelaufenen Quartal mit 7,5 Milliarden Euro hinter der Markterwartung von 7,8 Milliarden Euro zurück. Der Reingewinn lag mit 2,13 Milliarden Euro im Rahmen der Erwartungen.

Lesen Sie auch:
TSMC produziert in seinen Halbleiterwerken Chips für das Who-is-Who der Branche.
30 Prozent Umsatzplus
Chiphersteller TSMC profitiert vom KI-Goldrausch
10.10.2025
P200 vorgestellt
Cisco will mit neuem Chip vom KI-Hype profitieren
09.10.2025
Starke neue KI-Allianz
AMD & OpenAI wollen Nvidias Chipdominanz brechen
08.10.2025

Für das laufende Vierteljahr prognostizierte ASML Erlöse zwischen 9,2 und 9,8 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr 2025 würden sie voraussichtlich um 15 Prozent über dem Niveau von 2024 liegen. ASML kündigte außerdem eine Zwischendividende von 1,60 Euro je Aktie an. Darüber hinaus erwäge der Konzern einen weiteren Aktienrückkauf im kommenden Jahr. Die in Deutschland notierten Aktien legten daraufhin im Frankfurter Frühhandel um 2,5 Prozent zu.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Linux-Desktopumgebung Gnome: Wer einen eigentlich ausreichend schnellen PC hat, der Windows ...
Krone Plus Logo
Handy, Linux oder Mac:
Was man nutzen kann, wenn Windows keine Option ist
Erstmals läuft auf Österreichs Computern häufiger Windows 11 als der Vorgänger – doch nicht jede ...
Krone Plus Logo
Trick bei Installation
Windows 11 ohne Microsoft-Konto nutzen: So geht es
Krone Plus Logo
Schwärme immer größer
Wieso Chinas Drohnen-Shows Militärs Sorge bereiten
Krone Plus Logo
Ein Machtverlust droht
Wieso Mobilfunker das superdünne iPhone fürchten
Krone Plus Logo
Nvidia-Navi, Laserturm
KI-Wischroboter Dreame Aqua10 Ultra Roller im Test
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
350.991 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
208.465 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.026 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Digital
EU-Chiptechnik gefragt
Unsicherheit trotz voller Auftragsbücher bei ASML
Wettlauf mit Microsoft
Google baut KI-Zentrum um 15 Milliarden US-Dollar
Mithilfe von Starlink
Online-Betrugszentren in Myanmar expandieren
Grok als Vorbild
ChatGPT bekommt ab Dezember Erotik-Feature
Millionenstrafe
Ikea filmte in Wien Kunden bei PIN-Eingabe

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf