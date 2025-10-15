Unsicherheit trotz voller Auftragsbücher bei ASML

US-Politik sorgt für Verunsicherung

Um den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas zu bremsen, haben die USA in den vergangenen Jahren die Lieferung bestimmter Waren immer stärker eingeschränkt. Auf Druck der US-Regierung verbot die niederländische Regierung ASML den Export seiner neuesten Chipmaschinen-Generation dorthin. Abnehmer aus der Volksrepublik hatten daher zuletzt verstärkt zu älteren, sogenannten DUV-Modellen gegriffen. Bisher steuert China etwa 30 Prozent zum Gesamtumsatz des niederländischen Konzerns bei.