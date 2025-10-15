Ab 19.30 Uhr LIVE: Austria trifft auf Slavia Prag

Es ist angerichtet für ein Violettes-Fußballfest! Austrias Frauen kämpfen heute (ab 19.30 Uhr live auf krone.tv) im Rückspiel gegen Slavia Prag um den Aufstieg ins Achtelfinale des UEFA Women‘s Europa Cups. Allerdings müssen Wenninger und Co. einen 1:2-Rückstand gegen den tschechischen Topklub aus dem Hinspiel aufholen.
In der heimischen Meisterschaft läuft es für die Frauen der Wiener Austria wie am Schnürchen – konnte man am letzten Wochenende mit einem 6:1-Heimsieg über Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen Sieg Nummer neun einfahren. Im heutigen Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde des UEFA Women‘s Europa Cups gegen Slavia Prag kämpft die Elf von Trainer Stefan Kenesei um den Aufstieg ins Achtelfinale des neuen UEFA-Bewerbs.
Mit Selbstvertrauen ins Achtelfinale
Um in der nächsten Runde aber mit von der Partie müssen die Veilchen einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Keine leichte Aufgabe – denn auch der tschechische Topklub ist bestens in Form. Zuletzt besiegte Slavia Banik Ostrau mit 4:0. „Mit Slavia Prag kommt ein Gegner auf uns zu, der uns fußballerisch, von der Intensität und auch von der Abgebrühtheit wie vielleicht noch kein anderes Team gefordert hat“, weiß Austria-Coach Stefan Kenesei, „sie werden uns auch in Wien wieder in jeder Phase des Spiels alles abverlangen. Trotzdem haben wir in Prag auch gemerkt, dass wir Chancen haben und dass es Bereiche gibt, wo wir dem Gegner wehtun können.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.