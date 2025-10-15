Ab 19.30 Uhr LIVE: Austria trifft auf Slavia Prag

Mit Selbstvertrauen ins Achtelfinale

Um in der nächsten Runde aber mit von der Partie müssen die Veilchen einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Keine leichte Aufgabe – denn auch der tschechische Topklub ist bestens in Form. Zuletzt besiegte Slavia Banik Ostrau mit 4:0. „Mit Slavia Prag kommt ein Gegner auf uns zu, der uns fußballerisch, von der Intensität und auch von der Abgebrühtheit wie vielleicht noch kein anderes Team gefordert hat“, weiß Austria-Coach Stefan Kenesei, „sie werden uns auch in Wien wieder in jeder Phase des Spiels alles abverlangen. Trotzdem haben wir in Prag auch gemerkt, dass wir Chancen haben und dass es Bereiche gibt, wo wir dem Gegner wehtun können.“