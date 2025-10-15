Vorteilswelt
Achtelfinale lockt:

Ab 19.30 Uhr LIVE: Austria trifft auf Slavia Prag

Fußball International
15.10.2025 13:47
(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Es ist angerichtet für ein Violettes-Fußballfest! Austrias Frauen kämpfen heute (ab 19.30 Uhr live auf krone.tv) im Rückspiel gegen Slavia Prag um den Aufstieg ins Achtelfinale des UEFA Women‘s Europa Cups. Allerdings müssen Wenninger und Co. einen 1:2-Rückstand gegen den tschechischen Topklub aus dem Hinspiel aufholen.

In der heimischen Meisterschaft läuft es für die Frauen der Wiener Austria wie am Schnürchen – konnte man am letzten Wochenende mit einem 6:1-Heimsieg über Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen Sieg Nummer neun einfahren. Im heutigen Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde des UEFA Women‘s Europa Cups gegen Slavia Prag kämpft die Elf von Trainer Stefan Kenesei um den Aufstieg ins Achtelfinale des neuen UEFA-Bewerbs.

Mit Selbstvertrauen ins Achtelfinale
Um in der nächsten Runde aber mit von der Partie müssen die Veilchen einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Keine leichte Aufgabe – denn auch der tschechische Topklub ist bestens in Form. Zuletzt besiegte Slavia Banik Ostrau mit 4:0. „Mit Slavia Prag kommt ein Gegner auf uns zu, der uns fußballerisch, von der Intensität und auch von der Abgebrühtheit wie vielleicht noch kein anderes Team gefordert hat“, weiß Austria-Coach Stefan Kenesei, „sie werden uns auch in Wien wieder in jeder Phase des Spiels alles abverlangen. Trotzdem haben wir in Prag auch gemerkt, dass wir Chancen haben und dass es Bereiche gibt, wo wir dem Gegner wehtun können.“

Porträt von Marco Cornelius
Marco Cornelius
