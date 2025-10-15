Kultgoalie Pliquett feiert sein Graz-Comeback!

Der Lions Club Graz, der erste Lions Club in Österreich, veranstaltet am 27. Dezember 2025 im Raiffeisen Sportpark Graz ein Hallenfußballturnier der Legenden (Beginn: 15 Uhr, Einlass ab 14 Uhr).

Mit dem Reinerlös dieser Veranstaltung wird bedürftigen Familien sowie notleidenden und kranken Kindern, vor allem bei akuten Notfällen, geholfen.

Für GAK und Sturm-Fans wurden eigene Sektoren reserviert. Die Karten sind über Ö-Ticket erhältlich.

Erwachsene:

Längsseite: € 29,-

Kurve: € 14,-

Gold-VIP: € 179,-

Silber-VIP: € 99,-

Kinder:

Längsseite: € 15,-

Kurve: € 7,-