Kultgoalie Pliquett feiert sein Graz-Comeback!

Weihnachten ist eher noch länger hin – eine passende Idee für ein Weihnachtsgeschenk hätten wir für Sie aber schon! Mit dem traditionellen Benefiz-Hallenfussballturnier der Legenden, organisiert vom Lions Club Graz, im Raiffeisen Sportpark am 27. Dezember (Tickets via oeticket) kündigt sich ein Highlight-Event zum Jahreswechsel bereits jetzt an.
Zum bereits sechsten Mal steigt heuer am Jahresende der kultige Bandenzauber der Fußball-Stars vergangener Tage – und jedes Jahr gelingt es den Veranstaltern um Andreas Cretnik und Oliver Wieser, die ein oder andere Überraschung aus dem Hut zu zaubern. 2025 ist es das Gastspiel der Legenden des FC St. Pauli! Viel mehr Kult geht nicht mehr!
Mittendrin statt nur dabei bei den Kietz-Kickern: Neben Klublegende Ivan Klasnic kein Geringerer als Ex-Sturm-Tormann Benedikt Pliquett! Den schwarz-weißen Fans ist der baumlange Goalie als einer im Gedächtnis, der nie um einen Spruch verlegen war und gerne für die ein oder andere Aktion sorgte, an die man sich in Graz noch lange wird erinnern können. Stichwort: Stange abschlecken im kalten Winter. Nach seiner Karriere betrieb Pliquett übrigens einen eigenen Sexshop. Angefeuert werden die Kietz-Legenden dazu von einem eigenen, kleinen Fanklub in Graz.
Der Lions Club Graz, der erste Lions Club in Österreich, veranstaltet am 27. Dezember 2025 im Raiffeisen Sportpark Graz ein Hallenfußballturnier der Legenden (Beginn: 15 Uhr, Einlass ab 14 Uhr).
Mit dem Reinerlös dieser Veranstaltung wird bedürftigen Familien sowie notleidenden und kranken Kindern, vor allem bei akuten Notfällen, geholfen.
Für GAK und Sturm-Fans wurden eigene Sektoren reserviert. Die Karten sind über Ö-Ticket erhältlich.
Erwachsene:
Längsseite: € 29,-
Kurve: € 14,-
Gold-VIP: € 179,-
Silber-VIP: € 99,-
Kinder:
Längsseite: € 15,-
Kurve: € 7,-
„Sexy“ kann man das Teilnehmerfeld beim Turnier – das die „Krone“ neuerlich präsentiert – gut und gerne bezeichnen. Denn angeführt von den Klublegenden Mario Haas (Sturm) und Zlatko Junuzovic (GAK) werden bereits jetzt die Kader der beiden Stadtrivalen so gut es geht für ein mögliches Grazer Stadtderby „aufmagaziniert“. So viel sei schon verraten: Es wird in jedem Fall legendär!
Etwa, wenn Rapid und Austria zum Wiener Derby auf dem Parkett laden. Komplettiert wird das Feld wie bereits gewohnt von Bayerns Traditionsmannschaft, Titelverteidiger Kroatien, stets ein „harter Gegner“, sowie Admira Wacker rund um Thomas Silberberger oder Peter Artner. Da der Lions Club Graz stark auf Inklusion setzt, werden auch Special Teams ihren großen Auftritt auf der großen Hallen-Bühne bekommen.
Die Karten für das Hallen-Highlight des Jahres sind bereits im Verkauf – also schnell sein lohnt sich! Wir sehen uns im Raiffeisen Sportpark!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.