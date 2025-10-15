Fremden Hirsch geschossen und liegen gelassen

Auf ein Tier geschossen und einfach liegen gelassen – das ist vor wenigen Tagen in Tamsweg passiert. Die Polizei ermittelt jetzt, warum und vor allem wer dies getan haben soll.
Ein bislang unbekannter Täter erlegte in einem Gemeindejagdgebiet in Tamsweg einen etwa 14 Jahre alten Rothirsch und ließ diesen liegen. Das verendete Tier wurde am 11. Oktober vom Jagdaufsichtsorgan aufgefunden.
Der Jagdgesellschaft entstand dadurch ein Schaden in der Höhe von circa 5000 Euro.
Die Erhebungen sind im Gange.
