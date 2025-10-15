Warum kürzere Fahrzeit Reisende Geld kosten kann

Punkto zeitlicher Distanz rücken die Steiermark und Kärnten durch den Start der Koralmbahn deutlich näher zusammen. Auf den ersten Blick sollten sich dadurch für die Menschen eigentlich nur Vorteile ergeben, der Teufel steckt aber im Detail. Denn Fahrzeiten beeinflussen die Gewährung öffentlicher Unterstützungsleistungen. Die „Krone“ hat nachgefragt.
Eine Stunde Reisezeit mit dem billigsten öffentlichen Verkehrsmittel vom Wohnort der Eltern bis zum Studienort: Diese Grenze entscheidet darüber, ob Studierende laut Gesetz als „auswärtig“ gelten, ob die Fahrt zumutbar ist. Und diese Unterscheidung kann einen empfindlichen finanziellen Einschnitt bedeuten.
