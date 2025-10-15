Von der Hamas übergebene Leiche war keine Geisel

Drei der von den Hamas übergebenen Leichen konnten nach einer forensischen Untersuchung identifiziert werden, doch die vierte „entspricht keiner der Geiseln“, wie die israelische Armee am Mittwoch mitteilte. Stattdessen soll es sich um den Leichnam eines Hamas-Kämpfers gehandelt haben, wie der israelische Fernsehsender KAN berichtet.

„Werden keine Kompromisse eingehen“

Israel reagierte verstimmt. Die Hamas „muss ihre Verpflichtungen gegenüber den Vermittlern einhalten und alle unsere Geiseln zurückgeben“, erklärte eine Sprecherin der israelischen Regierung mit Blick auf Trumps Friedensplan. „Wir werden in dieser Frage keine Kompromisse eingehen und keine Mühen scheuen, bis alle unsere gefallenen Geiseln zurückkehren, bis auf den letzten Mann“, versicherte sie.