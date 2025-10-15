Vorteilswelt
Kritik: „Good Fortune“

Berührend und witzig: Keanu Reeves als Engel

Unterhaltung
15.10.2025 20:00

Der gutmütige, aber etwas ungeschickte Engel Gabriel (Keanu Reeves) langweilt sich in seinem Job, denn seine Hauptaufgabe besteht darin, unaufmerksame Autofahrer vor Unfällen zu bewahren. Als er auf den glücklosen Arj (Aziz Ansari) trifft, sieht er endlich die Chance, etwas Bedeutenderes zu tun. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu „Good Fortune“: herzerwärmend und witzig.

Gabriel (Keanu Reeves) ist so etwas wie ein Low-Budget-Schutzengel, dessen Aufgabenbereich auf Erden überschaubar ist. Als er seine Kompetenzen überschreitet und aus Sorge um einen vom Schicksal geknechteten armen Teufel (Aziz Ansari) den Tausch zweier so unterschiedlicher Leben wie eben jenes des notorischen Verlierers mit dem eines Milliardärs (Seth Rogen) erwirkt, sorgt er für jede Menge Chaos und muss zudem seine Engelsflügel abgeben.

Keanu Reeves als Schutzengel Gabriel (re.).
Keanu Reeves als Schutzengel Gabriel (re.).

Aziz Ansari, Sohn indischer Einwanderer, der hier nicht nur vor der Kamera stand, sondern sein Regiedebüt gibt, setzt auf einen couragierten Mix aus Fantasy, absurder Situationskomik, hintergründigem Witz und herzerwärmender Botschaft rund um einen Himmelsboten, der mit der Naivität eines Kindes in das Erdendasein seiner Schützlinge eingreift und selbst – ganz wie der von Bruno Ganz gespielte Engel in „Der Himmel über Berlin“ – ein Faible für irdische Genüsse entwickelt.

Keanu Reeves, der in letzter Zeit meist den eiskalten Killer gab, darf hier seine selbstironische Seite offenbaren.

Porträt von Christina Krisch
Christina Krisch
