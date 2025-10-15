Berührend und witzig: Keanu Reeves als Engel

Aziz Ansari, Sohn indischer Einwanderer, der hier nicht nur vor der Kamera stand, sondern sein Regiedebüt gibt, setzt auf einen couragierten Mix aus Fantasy, absurder Situationskomik, hintergründigem Witz und herzerwärmender Botschaft rund um einen Himmelsboten, der mit der Naivität eines Kindes in das Erdendasein seiner Schützlinge eingreift und selbst – ganz wie der von Bruno Ganz gespielte Engel in „Der Himmel über Berlin“ – ein Faible für irdische Genüsse entwickelt.