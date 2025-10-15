SKN St. Pölten verliert gegen Olympique Lyon

Nach dem Heim-0:6 gegen Atletico Madrid mussten sich die Niederösterreicherinnen am Mittwoch bei Olympique Lyon 0:3 geschlagen geben, machten diesmal aber eine deutlich bessere Figur als beim Debakel vor einer Woche gegen die Spanierinnen. Vor allem in der ersten Hälfte konnten die SKN-Frauen die Partie durchaus offen halten.