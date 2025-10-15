Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Champions League

SKN St. Pölten verliert gegen Olympique Lyon

Champions League
15.10.2025 20:54
Lyon war für St. Pölten am Ende eine Nummer zu groß.
Lyon war für St. Pölten am Ende eine Nummer zu groß.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Für SKN St. Pölten hat es im zweiten Ligaphasenspiel der Champions League die zweite Niederlage gesetzt.

0 Kommentare

Nach dem Heim-0:6 gegen Atletico Madrid mussten sich die Niederösterreicherinnen am Mittwoch bei Olympique Lyon 0:3 geschlagen geben, machten diesmal aber eine deutlich bessere Figur als beim Debakel vor einer Woche gegen die Spanierinnen. Vor allem in der ersten Hälfte konnten die SKN-Frauen die Partie durchaus offen halten.

(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

In der Anfangsphase lieferte Österreichs Doublegewinner gegen den nicht in Bestbesetzung angetretenen Champions-League-Rekordsieger eine in der Defensive hoch konzentrierte Leistung ab. Lyons Ballkünstlerinnen kamen nicht zur Geltung – bis sie sich in der 28. Minute sehenswert in den Sechzehner kombinierten und Jule Brand abschloss.

Brunold vergibt Chancen
Wenig später kam St. Pölten dem Ausgleich zweimal nahe. Carina Brunold schoss in der 38. Minute aus guter Position über das Tor und lief zwei Minuten später allein aufs Lyon-Tor zu, scheiterte aber an Torfrau Teagan Micah. Das sollte sich rächen, denn kurz vor der Pause köpfelte Ada Hegerberg zum 2:0 ein.

Lesen Sie auch:
St. Pölten verlor gegen Atlético Madrid mit 0:6.
Frühe Tore kassiert
SKN-Frauen zum CL-Start gegen Atletico chancenlos
08.10.2025

Mit dem 3:0 durch Lily Yohannes, die St. Pöltens Torfrau Schlüter mit einem Schuss aus großer Distanz überraschte, war das Match endgültig gelaufen. St. Pölten verlegte sich aufs Verteidigen und betrieb damit Schadensbegrenzung. Lyon fand selten bis gar nicht durch das engmaschige Abwehrnetz und blieb ohne weiteren Torerfolg.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichSt. Pölten
Olympique LyonChampions League
DebakelFrauen
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.072 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
222.188 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
149.612 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Champions League
Champions League
SKN St. Pölten verliert gegen Olympique Lyon
Schon beschlossen
Champions League bekommt Eröffnungsspiel
Nach CL-Hit
Barcelona-Star Yamal ist schon wieder verletzt
Buhrufe für Bayern-Ass
Olise zaubert – und das ganze Stadion schimpft
Kritik an Barcelona:
„Vermittelt Eindruck einer gespaltenen Mannschaft“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf