Babler holt sich roten Ex-Minister (69) ins Boot

Scholten war zwischen 1990 und 1997 SPÖ-Minister. Im Kabinett Vranitzky III war er zunächst Minister für Unterricht und Kunst (1990 bis 1994), im Kabinett Vranitzky IV Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst (1994 bis 1996) und im Kabinett Vranitzky V schließlich Minister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst (12. März 1996 bis 28. Jänner 1997).

Viele Funktionen nach Ausscheiden aus der Regierung

Nach dem Rücktritt von Kanzler Franz Vranitzky verließ auch Scholten die Bundesregierung und wurde Mitglied des Vorstandes der Österreichischen Kontrollbank. Von Jänner 2014 bis Mai 2016 führte er den Titel Generaldirektor.