Bob-Weltcup

Anschieber positiv: Friedrich verliert Gesamtsieg

Wintersport
15.10.2025 22:09
Francesco Friedrich
Francesco Friedrich(Bild: GEPA)

Dem deutschen Bob-Star Francesco Friedrich ist der Gesamtweltcup im Zweierbob aberkannt worden. Grund dafür ist ein positiver Dopingtest seines Anschiebers Simon Wulff. 

Der deutsche TV-Sender ZDF berichtete von einem Schreiben des Internationalen Bob- und Skeletonverbands IBSF, wonach die Wettkampfergebnisse von Wulff gestrichen wurden – einschließlich der Medaillen und Preisgelder. Der Gesamtsieg geht nun nachträglich an Landsmann Johannes Lochner.

Francesco Friedrich (l.) mit Simon Wulff
Francesco Friedrich (l.) mit Simon Wulff(Bild: EPA/TOMS KALNINS)

Friedrich rutschte aufgrund seiner nachträglichen Disqualifikation im ersten Saisonrennen (Altenberg) hingegen auf Rang drei zurück. Ex-Leichtathlet Wulff hatte zu Beginn der Vorsaison mit dem vierfachen Olympiasieger Friedrich gearbeitet, ehe sein positiver Test bekannt wurde.

Substanz im Training erlaubt, im Wettkampf nicht
Beim Weltcup-Auftakt in Altenberg im Dezember 2024 war bei Wulff die Substanz Methylhexanamin nachgewiesen worden. Diese ist im Training erlaubt, im Wettkampf allerdings verboten. Eine wissentliche Einnahme hat er stets bestritten. Wulff ist bis September 2026 gesperrt und verpasst die Olympischen Winterspiele.

