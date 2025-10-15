Anschieber positiv: Friedrich verliert Gesamtsieg

Substanz im Training erlaubt, im Wettkampf nicht

Beim Weltcup-Auftakt in Altenberg im Dezember 2024 war bei Wulff die Substanz Methylhexanamin nachgewiesen worden. Diese ist im Training erlaubt, im Wettkampf allerdings verboten. Eine wissentliche Einnahme hat er stets bestritten. Wulff ist bis September 2026 gesperrt und verpasst die Olympischen Winterspiele.