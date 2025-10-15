Anschieber positiv: Friedrich verliert Gesamtsieg

Dem deutschen Bob-Star Francesco Friedrich ist der Gesamtweltcup im Zweierbob aberkannt worden. Grund dafür ist ein positiver Dopingtest seines Anschiebers Simon Wulff.
Der deutsche TV-Sender ZDF berichtete von einem Schreiben des Internationalen Bob- und Skeletonverbands IBSF, wonach die Wettkampfergebnisse von Wulff gestrichen wurden – einschließlich der Medaillen und Preisgelder. Der Gesamtsieg geht nun nachträglich an Landsmann Johannes Lochner.
Friedrich rutschte aufgrund seiner nachträglichen Disqualifikation im ersten Saisonrennen (Altenberg) hingegen auf Rang drei zurück. Ex-Leichtathlet Wulff hatte zu Beginn der Vorsaison mit dem vierfachen Olympiasieger Friedrich gearbeitet, ehe sein positiver Test bekannt wurde.
Substanz im Training erlaubt, im Wettkampf nicht
Beim Weltcup-Auftakt in Altenberg im Dezember 2024 war bei Wulff die Substanz Methylhexanamin nachgewiesen worden. Diese ist im Training erlaubt, im Wettkampf allerdings verboten. Eine wissentliche Einnahme hat er stets bestritten. Wulff ist bis September 2026 gesperrt und verpasst die Olympischen Winterspiele.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.