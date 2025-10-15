„Uns fehlen Fachkräfte und vor allem Lehrlinge“

KI hält auch Einzug in der Backstube

Heinz Bayer denkt aber nicht nur an Tradition, sondern auch an die Zukunft. „Mir war immer wichtig, den Betrieb modern zu führen“, betont er. „Jedes Jahr wird investiert und verbessert. Künftig wird auch künstliche Intelligenz in unsere Planungsprozesse einfließen.“ Gleichzeitig fordert er, dass junge Menschen wieder mehr Eigeninitiative zeigen. „Man merkt, dass der Hausverstand bei vielen verloren geht. Dabei ist er im Berufsleben oft wichtiger als jedes Zertifikat.“