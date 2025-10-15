Kritik an Steuermillionen für Schlachthof-Bau

Es ist eine im Wortsinn qualvolle Geschichte: Seit dem Ende des Schlachthofes in Dornbirn gibt es in Vorarlberg zu wenig Kapazitäten, um dem eigentlichen Bedarf an Schlachtungen gerecht zu werden. Folglich müssen viele Tiere zum Schlachten außer Landes gekarrt werden – ein oft elender letzter Weg, den man keinem Lebewesen wünscht.