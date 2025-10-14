KI: IWF warnt vor fehlender Regulierung und Ethik

Der IWF habe einen KI-Bereitschaftsindex entwickelt, der die Bereitschaft der Länder in vier Bereichen bewerte: Infrastruktur, Arbeit und Qualifikation, Innovation sowie Regulierung und Ethik, sagte Georgiewa. „Am weitesten zurückliegt die Welt bei der Regulierung und Ethik“, erklärte sie. Die entsprechende Grundlage für die Zukunft der KI müsse erst noch geschaffen werden. Der IWF fordere die Entwicklungs- und Schwellenländer auf, sich auf den Ausbau der digitalen Infrastruktur und den Umgang mit den neuen Technologien zu konzentrieren.