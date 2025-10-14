Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wachsende Kluft

KI: IWF warnt vor fehlender Regulierung und Ethik

Web
14.10.2025 07:34
IWF-Chefin Kristalina Georgiewa
IWF-Chefin Kristalina Georgiewa(Bild: AP)

Den Staaten weltweit fehlt nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds die regulatorische und ethische Grundlage für den Umgang mit dem rasanten Vormarsch der Künstlichen Intelligenz. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa forderte zivilgesellschaftliche Gruppen am Montag auf der Jahrestagung von IWF und Weltbank auf, Alarm zu schlagen. 

0 Kommentare

Der IWF sei besorgt, dass die Kluft zwischen den Industrieländern und den Ländern mit niedrigem Einkommen bei der Vorbereitung auf KI wachse. Dies mache es für die Entwicklungsländer immer schwieriger, aufzuholen.

Die durch KI ausgelöste technologische Revolution wird laut Georgiewa von den fortgeschrittenen Volkswirtschaften dominiert, wobei die USA den Löwenanteil für sich beanspruchten. Einige Schwellenländer wie China verfügten ebenfalls über Fähigkeiten in diesem Sektor, doch die Entwicklungsländer lägen weit zurück.

Der IWF habe einen KI-Bereitschaftsindex entwickelt, der die Bereitschaft der Länder in vier Bereichen bewerte: Infrastruktur, Arbeit und Qualifikation, Innovation sowie Regulierung und Ethik, sagte Georgiewa. „Am weitesten zurückliegt die Welt bei der Regulierung und Ethik“, erklärte sie. Die entsprechende Grundlage für die Zukunft der KI müsse erst noch geschaffen werden. Der IWF fordere die Entwicklungs- und Schwellenländer auf, sich auf den Ausbau der digitalen Infrastruktur und den Umgang mit den neuen Technologien zu konzentrieren.

Lesen Sie auch:
Nach Selbstmorden
Kalifornien geht gegen KI-Chatbots vor
13.10.2025
Krone Plus Logo
„Falscher Freund“
So gefährdet ChatGPT das Leben vieler Jugendlicher
25.08.2025
Krone Plus Logo
Realitätsverlust
KI-Psychose: Treiben uns Chatbots in den Wahnsinn?
15.08.2025

Warnung vor KI-Blase
Georgiewa hatte vor wenigen Tagen davor gewarnt, dass die Bewertungen an den Finanzmärkten wegen der KI-Hoffnungen auf ein Niveau zusteuerten, das zuletzt vor 25 Jahren während der Dotcom-Blase zu beobachten war. Ein abrupter Stimmungsumschwung könne das weltweite Wachstum bremsen und die Lage vor allem für die Entwicklungsländer erschweren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Linux-Desktopumgebung Gnome: Wer einen eigentlich ausreichend schnellen PC hat, der Windows ...
Krone Plus Logo
Handy, Linux oder Mac:
Was man nutzen kann, wenn Windows keine Option ist
Erstmals läuft auf Österreichs Computern häufiger Windows 11 als der Vorgänger – doch nicht jede ...
Krone Plus Logo
Trick bei Installation
Windows 11 ohne Microsoft-Konto nutzen: So geht es
Krone Plus Logo
Schwärme immer größer
Wieso Chinas Drohnen-Shows Militärs Sorge bereiten
Krone Plus Logo
Ein Machtverlust droht
Wieso Mobilfunker das superdünne iPhone fürchten
Krone Plus Logo
Nvidia-Navi, Laserturm
KI-Wischroboter Dreame Aqua10 Ultra Roller im Test
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
307.752 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
159.465 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
128.149 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3249 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1272 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
939 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Mehr Web
OpenRAN-Technologie
Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung
Wachsende Kluft
KI: IWF warnt vor fehlender Regulierung und Ethik
OpenAI-Pakt
Klage: Microsoft soll KI-Preise manipuliert haben
Krone Plus Logo
Psychische Gesundheit
Darum sollten Sie in dieser Zeit nichts posten
Nach Selbstmorden
Kalifornien geht gegen KI-Chatbots vor

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf