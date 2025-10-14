Bei Suche nach Bub: Kinderleiche gefunden

Laut Polizei schlugen vor dem Fund mehrere Leichenspürhunde unabhängig voneinander auf dem Inselsee am Stadtrand an. Am Dienstag suchten Taucher das Areal in Ufernähe ab – sie fanden allerdings nichts. Parallel suchte die Polizei mit Spürhunden weiter in der Umgebung Wälder und leerstehende Häuser ab.