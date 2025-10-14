Trauriger Fund
Bei Suche nach Bub: Kinderleiche gefunden
Bei der Suche nach dem in Güstrow verschwundenen achtjährigen Fabian L. wurde in einem Waldstück eine Kinderleiche gefunden. Noch ist unklar, ob es sich um den Vermissten handelt. Ein Gewaltverbrechen gilt als wahrscheinlich.
Bei der Suche nach dem vermissten achtjährigen Fabian südlich von Rostock im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern haben Einsatzkräfte am Dienstag eine Kinderleiche gefunden.
Laut Polizei handelt es sich nach jetzigem Stand um den Gesuchten, allerdings müsse für letzte Gewissheit eine rechtsmedizinische Untersuchung erfolgen.
Laut Polizei schlugen vor dem Fund mehrere Leichenspürhunde unabhängig voneinander auf dem Inselsee am Stadtrand an. Am Dienstag suchten Taucher das Areal in Ufernähe ab – sie fanden allerdings nichts. Parallel suchte die Polizei mit Spürhunden weiter in der Umgebung Wälder und leerstehende Häuser ab.
Hinweis führte zu Bub
Gefunden wurde die Leiche nach den Worten eines Sprechers schließlich nach dem Hinweis eines Bürgers, der sich am späteren Vormittag an die Beamten gewandt habe.
Tagelang andauernder Großeinsatz
Der Achtjährige hatte laut Polizei am Freitag die Wohnung seiner Mutter verlassen und war nicht zurückgekommen. Gefunden wurde der Leichnam laut „Bild“ 15 Kilometer von Fabians Wohnort entfernt.
