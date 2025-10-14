Vorteilswelt
Trauriger Fund

Bei Suche nach Bub: Kinderleiche gefunden

Ausland
14.10.2025 14:07
Bei der Suche nach dem vermissten achtjährigen Fabian wurde der Uferbereich am Inselsee mit ...
Bei der Suche nach dem vermissten achtjährigen Fabian wurde der Uferbereich am Inselsee mit Schlauchbooten, Tauchern und Einsatzkräften in Wathosen durchkämmt.(Bild: Krone KREATIV/APA/dpa/Bernd Wüstneck, Krone KREATIV)

Bei der Suche nach dem in Güstrow verschwundenen achtjährigen Fabian L. wurde in einem Waldstück eine Kinderleiche gefunden. Noch ist unklar, ob es sich um den Vermissten handelt. Ein Gewaltverbrechen gilt als wahrscheinlich.

0 Kommentare

Bei der Suche nach dem vermissten achtjährigen Fabian südlich von Rostock im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern haben Einsatzkräfte am Dienstag eine Kinderleiche gefunden. 

Laut Polizei handelt es sich nach jetzigem Stand um den Gesuchten, allerdings müsse für letzte Gewissheit eine rechtsmedizinische Untersuchung erfolgen.

Laut Polizei schlugen vor dem Fund mehrere Leichenspürhunde unabhängig voneinander auf dem Inselsee am Stadtrand an. Am Dienstag suchten Taucher das Areal in Ufernähe ab – sie fanden allerdings nichts. Parallel suchte die Polizei mit Spürhunden weiter in der Umgebung Wälder und leerstehende Häuser ab.

Fabian L. auf einem Polizeifoto
Fabian L. auf einem Polizeifoto(Bild: Polizei Mecklenburg-Vorpommern, Krone KREATIV)

Hinweis führte zu Bub
Gefunden wurde die Leiche nach den Worten eines Sprechers schließlich nach dem Hinweis eines Bürgers, der sich am späteren Vormittag an die Beamten gewandt habe.

Der Junge wurde seit Freitag vermisst.
Der Junge wurde seit Freitag vermisst.(Bild: APA/dpa/Bernd Wüstneck)

Tagelang andauernder Großeinsatz
Der Achtjährige hatte laut Polizei am Freitag die Wohnung seiner Mutter verlassen und war nicht zurückgekommen. Gefunden wurde der Leichnam laut „Bild“ 15 Kilometer von Fabians Wohnort entfernt.

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

