„Eine totale Schande!“ WM-Quali wird zum Albtraum

Für Schweden wird die laufende WM-Qualifikation immer mehr zum Albtraum. „Das ist eine totale Schande“, schimpft die Presse nach der 0:1-Pleite gegen den Kosovo (mit Teamchef Franco Foda) am Montagabend.
Nach vier Partien in der Gruppe B halten die Skandinavier weiter nur bei einem Zähler „Das Fiasko geht weiter“, schreibt die schwedische Boulevardzeitung „Aftonbladet“ und spricht sogar von einer Schande. „Vielleicht das Schlimmste, was der schwedische Fußball je erlebt hat.“
Kein Wunder, dass Jon Dahl Tomasson kurz vor dem Aus steht. In Göteborg gab’s am Montag nach dem Schlusspfiff ein gellendes Pfeifkonzert, lautstark forderten die Fans den Rauswurf des Dänen.
Entschuldigung beim Volk
Trotz einer starken Offensive mit den Top-Stürmern Viktor Gyökeres (FC Arsenal) und Alexander Isak (FC Liverpool) kommen die Schweden in der WM-Quali nicht in Fahrt. „Wir möchten uns beim schwedischen Volk einfach nur entschuldigen“, war auch bei Nationalspieler Anthony Elanga (Newcastle United) die Enttäuschung nach der dritten Niederlage in Folge groß.
Hintertür dank Nations League?
Es gibt jedoch womöglich noch eine Hintertür für die Schweden. Denn die vier bestplatzierten Gruppensieger der Nations League 2024/25, die in ihrer WM-Quali-Gruppe nicht auf einem der ersten beiden Plätze landen, spielen gemeinsam mit den zwölf Gruppenzweiten der WM-Qualifikation ein Playoff-Turnier um vier weitere Startplätze bei der WM-Endrunde aus. Schweden hatte in der Nations League in Liga C die Gruppe 1 für sich entschieden.
