Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teamchef vor dem Aus

„Eine totale Schande!“ WM-Quali wird zum Albtraum

Fußball International
14.10.2025 11:14
Bei den Schweden läuft’s einfach nicht rund.
Bei den Schweden läuft’s einfach nicht rund.(Bild: AFP/BJORN LARSSON ROSVALL)

Für Schweden wird die laufende WM-Qualifikation immer mehr zum Albtraum. „Das ist eine totale Schande“, schimpft die Presse nach der 0:1-Pleite gegen den Kosovo (mit Teamchef Franco Foda) am Montagabend.

0 Kommentare

Nach vier Partien in der Gruppe B halten die Skandinavier weiter nur bei einem Zähler „Das Fiasko geht weiter“, schreibt die schwedische Boulevardzeitung „Aftonbladet“ und spricht sogar von einer Schande. „Vielleicht das Schlimmste, was der schwedische Fußball je erlebt hat.“

Kein Wunder, dass Jon Dahl Tomasson kurz vor dem Aus steht. In Göteborg gab’s am Montag nach dem Schlusspfiff ein gellendes Pfeifkonzert, lautstark forderten die Fans den Rauswurf des Dänen.

Jon Dahl Tomasson
Jon Dahl Tomasson(Bild: EPA/Björn Larsson Rosvall/TT)

Entschuldigung beim Volk
Trotz einer starken Offensive mit den Top-Stürmern Viktor Gyökeres (FC Arsenal) und Alexander Isak (FC Liverpool) kommen die Schweden in der WM-Quali nicht in Fahrt. „Wir möchten uns beim schwedischen Volk einfach nur entschuldigen“, war auch bei Nationalspieler Anthony Elanga (Newcastle United) die Enttäuschung nach der dritten Niederlage in Folge groß.

Hintertür dank Nations League?
Es gibt jedoch womöglich noch eine Hintertür für die Schweden. Denn die vier bestplatzierten Gruppensieger der Nations League 2024/25, die in ihrer WM-Quali-Gruppe nicht auf einem der ersten beiden Plätze landen, spielen gemeinsam mit den zwölf Gruppenzweiten der WM-Qualifikation ein Playoff-Turnier um vier weitere Startplätze bei der WM-Endrunde aus. Schweden hatte in der Nations League in Liga C die Gruppe 1 für sich entschieden.

Porträt von Mario Drexler
Mario Drexler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
320.301 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
161.791 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.226 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3281 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1275 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
916 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Mehr Fußball International
Teamchef vor dem Aus
„Eine totale Schande!“ WM-Quali wird zum Albtraum
Real-Vertrag läuft aus
Rückkehr zu Ex-Klub? Wildes Gerücht um David Alaba
U19-EM-Qualifikation:
Ab 11.55 Uhr LIVE: Österreich trifft auf Israel
„Gunners“ im Pech
Längere Pause! Arsenal-Spielmacher erneut verletzt
Spiel unterbrochen
Tierischer Flitzer! Kurioser Moment in WM-Quali
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf