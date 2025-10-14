„Rasiermesser an den Füßen, Elastan am Körper“

Hoffnung auf Verbesserungen

Im Skisport sei man hinsichtlich der Sicherheitsdebatten aktuell noch am Anfang, so Shiffrin, die sich deshalb auch keine schnellen „Quantensprünge“ erwarte. „Wir sind noch am Anfang herauszufinden, was wir in Bezug auf Sicherheit alles machen können. Geschwindigkeitskontrolle, Airbags, Helme – es würde mich freuen, wenn wir das in den nächsten Jahren immer weiter verbessern.“