Rückschlag! Brasilien kassiert historische Pleite

Innerhalb von 19 Minuten schafften es die Gastgeber in Tokio allerdings, die Partie noch zu drehen. Damit gab es im 14. Duell der beiden Teams die erste Niederlage für das stolze Fußball-Land Brasilien. Ancelotti zeigte sich darüber gar nicht amüsiert. Auf ihn und sein Team wartet noch ordentlich Arbeit, wenn man sich ernsthafte Chancen auf den WM-Titel ausrechnen möchte.