Rückschlag! Brasilien kassiert historische Pleite

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft sucht weiter nach Konstanz und Topform. Das Starensemble unter der Leitung von Carlo Ancelotti hat am Dienstag eine historische 2:3-Pleite erlitten. Es war die erste Niederlage gegen Japan in der stolzen Historie der Selecao.
Das große Ziel für 2026 ist allen klar – Trainer Ancelotti, seiner Startruppen, dem Verband und auch dem ganzen Land: Brasilien will sich wieder Fußball-Weltmeister nennen. Doch der Weg dorthin gestaltet sich weiter sehr holprig. Nach der historisch schlechten Qualifikation läuft es auch in den Testspielen weiter nicht nach Plan.
2:0-Führung vergeben
Obwohl man erst zuletzt 5:0 gegen Südkorea gewonnen hatte und mit ordentlich Selbstvertrauen angereist war, stand am Ende der Partie eine historische Niederlage. Dabei gingen die Brasilianer durch Paulo Henrique und Gabriel Martinelli zunächst sogar mit 2:0 in Führung.
Innerhalb von 19 Minuten schafften es die Gastgeber in Tokio allerdings, die Partie noch zu drehen. Damit gab es im 14. Duell der beiden Teams die erste Niederlage für das stolze Fußball-Land Brasilien. Ancelotti zeigte sich darüber gar nicht amüsiert. Auf ihn und sein Team wartet noch ordentlich Arbeit, wenn man sich ernsthafte Chancen auf den WM-Titel ausrechnen möchte.
