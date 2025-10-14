Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ancelotti bedient

Rückschlag! Brasilien kassiert historische Pleite

Fußball International
14.10.2025 15:31
Brasilien-Teamchef Carlo Ancelotti kassiert mit der Selecao eine historische Niederlage.
Brasilien-Teamchef Carlo Ancelotti kassiert mit der Selecao eine historische Niederlage.(Bild: AFP/YUICHI YAMAZAKI)

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft sucht weiter nach Konstanz und Topform. Das Starensemble unter der Leitung von Carlo Ancelotti hat am Dienstag eine historische 2:3-Pleite erlitten. Es war die erste Niederlage gegen Japan in der stolzen Historie der Selecao.

0 Kommentare

Das große Ziel für 2026 ist allen klar – Trainer Ancelotti, seiner Startruppen, dem Verband und auch dem ganzen Land: Brasilien will sich wieder Fußball-Weltmeister nennen. Doch der Weg dorthin gestaltet sich weiter sehr holprig. Nach der historisch schlechten Qualifikation läuft es auch in den Testspielen weiter nicht nach Plan.

Lesen Sie auch:
Bolivien darf weiter von der ersten WM-Teilnahme seit 32 Jahren träumen. 
Blamage für Selecao
Underdog schlägt Brasilien und träumt von der WM
10.09.2025

2:0-Führung vergeben
Obwohl man erst zuletzt 5:0 gegen Südkorea gewonnen hatte und mit ordentlich Selbstvertrauen angereist war, stand am Ende der Partie eine historische Niederlage. Dabei gingen die Brasilianer durch Paulo Henrique und Gabriel Martinelli zunächst sogar mit 2:0 in Führung.

Innerhalb von 19 Minuten schafften es die Gastgeber in Tokio allerdings, die Partie noch zu drehen. Damit gab es im 14. Duell der beiden Teams die erste Niederlage für das stolze Fußball-Land Brasilien. Ancelotti zeigte sich darüber gar nicht amüsiert. Auf ihn und sein Team wartet noch ordentlich Arbeit, wenn man sich ernsthafte Chancen auf den WM-Titel ausrechnen möchte. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
333.212 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.413 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunde 94 Euro
127.245 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3313 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1280 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunde 94 Euro
940 mal kommentiert
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Mehr Fußball International
Ancelotti bedient
Rückschlag! Brasilien kassiert historische Pleite
U19-EM-Qualifikation
3. Spiel, 3. Sieg! Österreich bezwingt auch Israel
Barca-Hiobsbotschaft
Nächster bitterer Rückschlag für Lewandowski
Hat sich Sager gemerkt
Nordirland-Coach stichelt gegen DFB und Nagelsmann
Krone Plus Logo
U21-Teamchef Perchtold
„Das steht eigentlich vor den Ergebnissen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf