Kalifornien geht gegen KI-Chatbots vor

Fehlende nationale Gesetze zur Eindämmung von Ki-Risiken

„Heute hat Kalifornien sichergestellt, dass ein Chatbot nicht in der Lage sein wird, mit einem Kind oder einer gefährdeten Person über einen Suizid zu sprechen“, sagte Garcia. Es gebe nun endlich ein Gesetz, das Unternehmen verpflichte, „ihre Nutzer zu schützen, die Chatbots gegenüber Suizidgedanken äußern“. Nationale Gesetze zur Eindämmung der Risiken von Künstlicher Intelligenz gibt es in den USA nicht. Das Weiße Haus versucht, die Bundesstaaten daran zu hindern, eigene Vorschriften zu erlassen.