Statt Reise nach Dubai um Tausende Euro betrogen

Ein Traumurlaub wurde zum Albtraum: Eine Familie aus dem Bezirk Tamsweg in Salzburg fiel bei der Onlinebuchung einer Dubai-Reise auf Betrüger herein – die Täter ergaunerten wenige Tausend Euro.
Eigentlich wollte eine Familie aus dem Salzburger Bezirk Tamsweg nur eine Reise nach Dubai buchen – doch statt Sonne, Strand und Luxus erlebten sie einen teuren Online-Albtraum.
Wie die Polizei berichtet, hatte die Familie am Montag über eine Onlineplattform ihre Reise gebucht. Als die Kundin später versuchte, die Zahlungsart auf Kreditkarte zu ändern, geriet sie im Internet an eine falsche Hotline.
Zur App-Installation aufgefordert
Am Telefon forderten die angeblichen „Mitarbeiter“ die Frau auf, eine App zu installieren. Kurz darauf übernahmen die Betrüger die Kontrolle über ihr Smartphone und führten mehrere Transaktionen über ihre Kreditkarte und ein Online-Zahlungssystem aus.
Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Zudem sei eine Rückbuchung über die Bank nicht mehr möglich gewesen.
