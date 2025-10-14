Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung

Ohne Huawei mit OpenRAN

Das OpenRAN-Konzept ist auch für die drei maßgeblichen Wettbewerber von Vodafone in Deutschland ein Ansatz, um auf Technik aus China verzichten zu können. 1&1 baut sein neues 5G-Netz ohnehin komplett mit OpenRAN auf. Die Deutsche Telekom und Telefónica testen bereits seit Monaten umfangreich die neue Technik. Vodafone-Deutschland-CEO Marcel de Groot sprach nun von „Deutschlands größtem OpenRAN-Projekt“. „In den kommenden Jahren bauen wir das flexibelste Mobilfunknetz der Republik – mit Tausenden OpenRAN Stationen, die offen sind für die besten Technologien von allen potenziellen Partnern.“