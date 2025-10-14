Aber Trudeau ließ bei Perry einfach nicht locker!

Die ganze Welt spricht über das neue Traumpaar am Promihimmel: Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau (53) und Pop-Ikone Katy Perry (40)! Nachdem Paparazzi-Fotos das Duo kuschelnd auf einer Yacht vor der Küste Kaliforniens zeigten – und Perry die Beziehung während ihres London-Konzerts mit vielsagenden Scherzen quasi bestätigte – kommen nun neue pikante Details ans Licht: Sie wollte ihn anfangs gar nicht!
Wie das US-Magazin „People“ berichtet, war Perry anfangs gar nicht interessiert. Ein Insider sagte dem Magazin, die Sängerin habe Trudeau zwar sympathisch gefunden, sei aber „mit zu vielen Dingen beschäftigt gewesen, um überhaupt an eine Beziehung zu denken“. Erst später habe sich der Kontakt intensiviert.
Monatelang umworben
Der Politiker mit dem Ruf des perfekten Gentlemans soll die Sängerin monatelang umworben haben. Er sei „sogar während einer Tourpause nach Kalifornien geflogen, um sie zu besuchen“. Zwischen den beiden habe sich eine starke Verbindung entwickelt: „Sie verstehen sich gut. Sie findet ihn attraktiv. Er ist sehr respektvoll.“
Schluss mit Engländern!
Bei ihrem Konzert in der Londoner O₂-Arena am Montagabend spielte Perry dann selbst auf ihr Liebesleben an. Laut der britischen Zeitung „The Sun“ scherzte sie: „London, England – ihr seid an einem Montagabend so drauf, nach einem ganzen Arbeitstag und einem Tag in der Schule? Kein Wunder, dass ich mich ständig in Engländer verliebe … aber damit ist jetzt Schluss.“
Als ein Fan ihr während der Show einen Heiratsantrag machte, witzelte sie außerdem: „Ich wünschte, du hättest mich vor 48 Stunden gefragt.“
Nur wenige Stunden zuvor waren Fotos veröffentlicht worden, die Perry und Trudeau eng umschlungen auf einer Yacht vor der kalifornischen Küste zeigen sollen. Ein Passagier, der die beiden beobachtet haben will, erkannte den Politiker demnach an einem markanten Tattoo.
Die Bilder verbreiteten sich in Windeseile – und befeuerten Spekulationen über eine neue Liebe nach Perrys Trennung von Orlando Bloom (47) im Juni. Das Paar hat gemeinsam Tochter Daisy (5). Trudeau wiederum ist seit 2023 wieder Single, nachdem seine Ehe mit Sophie Grégoire nach 18 Jahren endete.
Ein Insider sagte „People“: „Sie interessieren sich füreinander, aber es wird noch eine Weile dauern, bis sich zeigt, wohin das führt. Sie ist derzeit auf Welttournee, und er versucht, sein Leben neu zu sortieren, seit er kein Premierminister mehr ist. Aber es gibt eine Anziehung zwischen ihnen. Sie haben vieles gemeinsam.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.