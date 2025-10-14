Das sind Deutschlands Autos des Jahres 2026!

Technologie, Emotion und Vielfalt

Was die fünf Sieger eint: Sie zeigen, dass die Autoindustrie nicht in eine Richtung marschiert. Vom günstigen Familien-SUV über den alltagstauglichen Stromer bis zum elektrischen Supersportler spannt sich der Bogen über alles, was Autofahren 2026 ausmacht – und das zu einer Zeit, in der viele Hersteller ihre Strategien neu justieren.