So wird Pensionsantritt nicht zum Beziehungskiller

Wenn das Berufsleben nach vielen Jahren endet, haben Paare plötzlich viel gemeinsame Zeit zur Verfügung. Das führt nicht selten zu Konflikten und birgt die Gefahr, sich aus den Augen zu verlieren. In der „Krone“ erklärt ein Paarberater, wie man das verhindern kann.
Rund 30 Jahre lang sind Menschen in Österreich im Durchschnitt berufstätig. Mit dem Eintritt in die Pension ändert sich das Leben schlagartig, was auch Auswirkungen auf die Beziehung hat. Paarberater Herbert Rössler nennt ein Beispiel: „Wenn die Frau die letzten 30 Jahre gekocht hat, taucht plötzlich der Mann auf und meint, er könne es besser.“ Konflikte seien programmiert, denn, so Rössler: „In einen Kompetenzbereich des einen kann der andere nicht plötzlich mit Vollgas hineinfahren.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.