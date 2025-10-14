So wird Pensionsantritt nicht zum Beziehungskiller

Rund 30 Jahre lang sind Menschen in Österreich im Durchschnitt berufstätig. Mit dem Eintritt in die Pension ändert sich das Leben schlagartig, was auch Auswirkungen auf die Beziehung hat. Paarberater Herbert Rössler nennt ein Beispiel: „Wenn die Frau die letzten 30 Jahre gekocht hat, taucht plötzlich der Mann auf und meint, er könne es besser.“ Konflikte seien programmiert, denn, so Rössler: „In einen Kompetenzbereich des einen kann der andere nicht plötzlich mit Vollgas hineinfahren.“