Dreiecksdrama unter Frauen landet vor Gericht

Auch Verteidiger Hruby weist die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, wie bereits zu Beginn der Verhandlung, bestimmt zurück: „Sie werden gehört haben, dass der Staatsanwalt keinen Beweis genannt hat, weil es keinen gibt.“ So soll auch die 20-jährige Angeklagte Narben von Bissspuren, die sie von den Auseinandersetzungen davongetragen hatte, besitzen. Erschütternde Fotos zeigen die damaligen Verletzungen der jungen Frau – sie bricht vor den Anwesenden im Saal in Tränen aus. Außerdem trägt sie einen Gips. Nach einer Messerattacke hätten nämlich ihre verletzten Sehnen operiert werden müssen.