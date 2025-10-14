Missbrauchsvorwürfe: Museum bestätigt Übergriffe

Polizei dürfte bereits länger an der Causa arbeiten

„Uns treffen die Vorkommnisse besonders schwer“, bedauert man weiters. Der Vorfall werfe einen tiefen Schatten auf das Museum, das eigentlich das „Wissen um das immaterielle Kulturgut Eisenbahn vor allem an die Jugend weitergeben will.“ Der Verein mit 450 Mitgliedern stünde auch schon seit Monaten mit dem Landeskriminalamt in Kontakt, heißt es. „Wir haben drei Ombudspersonen ernannt, an die sich in jeglicher Situation vertrauensvoll gewandt werden kann“, so die Vereinleitung, „Und wir werden selbstverständlich weiter zur lückenlosen Aufklärung beitragen.“