Instagram-Jugendschutz künftig wie bei Kinofilmen

Strenger oder lockerer

Ähnlich wie bei den Teen-Konten haben die Eltern und Erziehungsberechtigten die Möglichkeiten, die Regeln strenger oder lockerer zu fassen. In dem Blog-Eintrag heißt es dazu: „Jede Familie ist anders, und für manche Eltern sind Filme mit einer Altersfreigabe ab 13 Jahren möglicherweise immer noch zu erwachsen für ihre Teenager. Aus diesem Grund führen wir eine neue, strengere Einstellung namens ,Eingeschränkte Inhalte‘ ein, die noch mehr Inhalte aus dem Teen-Account-Erlebnis filtert.“ Gleichzeitig können die Eltern aber auch dafür sorgen, dass ältere Jugendliche mehr Inhalte zu Gesicht bekommen, als die PG-13-Filter es erlauben.