Palästinenser-Botschafter warnt vor Anarchie

Auch Shafi erlebte den Montag mit Freunde und Erleichterung. Zwar hätte mit dem Waffenstillstand „der Völkermord vorerst eine Ende genommen“, sagte er am Dienstag im Ö1-„Morgenjournal“. Er halte es allerdings für „sehr übertrieben“, diesen Tag als „historisch“ zu beschreiben. Für den Botschafter geht es jetzt in erster Linie darum, kein Sicherheitsvakuum im Gazastreifen entstehen zu lassen. „Sonst wird Chaos und Anarchie herrschen“, befürchtet er. Trumps Plan sieht vor, die Terrororganisation Hamas zu entwaffnen. Allerdings herrscht keine Klarheit, wann und an wen die Waffen übergeben werden sollen. „Bis das ausgehandelt wird, brauchen wir in Gaza eine Kraft, die für Ordnung sorgt“, so Shafi im Radio-Interview.