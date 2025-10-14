Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vakuum in Gaza?

Palästinenser-Botschafter warnt vor Anarchie

Außenpolitik
14.10.2025 16:01
Kurz nach ihrer Rückkehr in den Gazastreifen hatten die ersten palästinensischen Häftlinge ...
Kurz nach ihrer Rückkehr in den Gazastreifen hatten die ersten palästinensischen Häftlinge bereits wieder Waffen in der Hand.(Bild: AP/Abdel Kareem Hana)

Alle lebenden Hamas-Geiseln sind frei. Im Gegenzug durften knapp 2000 Palästinenser israelische Gefängnisse verlassen. Die Vermittlerstaaten – allen voran die USA – besiegelten am Montag auch offiziell das Friedensabkommen für den Gazastreifen. US-Präsident Donald Trump sinnierte bereits von einem „ewigen Frieden“. Doch für den palästinensischen Botschafter in Wien, Abdel Shafi, gibt es noch „viele offene Fragen“. Er warnt auch vor einem Sicherheitsvakuum im Gazastreifen.

0 Kommentare

Auch Shafi erlebte den Montag mit Freunde und Erleichterung. Zwar hätte mit dem Waffenstillstand „der Völkermord vorerst eine Ende genommen“, sagte er am Dienstag im Ö1-„Morgenjournal“. Er halte es allerdings für „sehr übertrieben“, diesen Tag als „historisch“ zu beschreiben. Für den Botschafter geht es jetzt in erster Linie darum, kein Sicherheitsvakuum im Gazastreifen entstehen zu lassen. „Sonst wird Chaos und Anarchie herrschen“, befürchtet er. Trumps Plan sieht vor, die Terrororganisation Hamas zu entwaffnen. Allerdings herrscht keine Klarheit, wann und an wen die Waffen übergeben werden sollen. „Bis das ausgehandelt wird, brauchen wir in Gaza eine Kraft, die für Ordnung sorgt“, so Shafi im Radio-Interview.

Botschafter Abdel Shafi
Botschafter Abdel Shafi(Bild: Groh Klemens)

Kurzfristig setzen die USA aber offenbar auf die Islamisten als Ordnungskraft. Die USA haben ihr nach Trumps Darstellung den vorübergehenden Gebrauch von Waffen erlaubt. Die Hamas versuche, nach Monaten des Kriegs wieder Ordnung herzustellen, sagte Trump vor Journalisten.

Unterstützung durch arabische Staaten und Zweistaatenlösung
Als Grundlage für einen nachhaltigen Frieden im Nahen Osten sieht der Botschafter die Zweistaatenlösung: „Wenn wir, die Palästinenser, in Würde in unserem eigenen Staat, leben können.“ Klarheit darüber, dass die Zweistaatenlösung tatsächlich umgesetzt wird, sei auch für viele arabische Staaten Voraussetzung für ihre finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau des Gazastreifens. Dieser soll laut Schätzungen des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) rund 70 Milliarden Dollar (in etwa 61 Mrd. Euro) kosten.

Lesen Sie auch:
Nach Abzug Israels
Kampf um die Macht in Gaza: Hamas erschießt Gegner
14.10.2025
Geld, Garantien, Groll
Dieses Druckmittel brachte die Hamas zum Einlenken
13.10.2025
„Hamas muss zahlen“
Fehlende Leichen gefährden Trumps Friedensabkommen
13.10.2025
Ende des Gaza-Krieges
Nahost-Experte: „Ohne Hamas wird es nicht gehen“
13.10.2025

90 Prozent des Gazastreifens zerstört
Der Gazastreifen sei zu fast 90 Prozent zerstört. Mindestens 55 Millionen Tonnen Schutt müssen laut UNDP abtransportiert werden. Allein die Beseitigung der Trümmer der bombardierten Gebäude werde etwa fünf Jahre dauern, schätzt Shafi. Derzeit gebe es Mangel „an jeder Ecke“. Aktuell gehe es darum „das Notwendigste“ bereitzustellen, „damit die Menschen halbwegs überleben können“: ein Dach über dem Kopf, Wasser, Nahrung, Strom und ein funktionelles Gesundheitssystem.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
336.202 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
144.375 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.414 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3328 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1280 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
968 mal kommentiert
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Mehr Außenpolitik
Vakuum in Gaza?
Palästinenser-Botschafter warnt vor Anarchie
Ringen um EU-Regeln
Karner will harten Kurs: „Abschiebungen notwendig“
Aufreger Häfen-Video
ORF-Star in Haft: FPÖ hat elf Fragen an Ministerin
Nach Abzug Israels
Kampf um die Macht in Gaza: Hamas erschießt Gegner
Kritiker im Visier
Russland wirft Chodorkowski Umsturzpläne vor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf