Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

100 Meter abgestürzt

Tragödie am Berg: Rätsel um Toten jetzt gelöst

Tirol
14.10.2025 15:15
Die Leiche des Mannes wurde mit dem Polizeihubschrauber (Archivbild) geborgen.
Die Leiche des Mannes wurde mit dem Polizeihubschrauber (Archivbild) geborgen.(Bild: Birbaumer Christof)

100 Meter stürzte am Wochenende ein Bergsteiger im Tiroler Außerfern über steiles Gelände. Der Mann zog sich dabei tödliche Verletzungen zu – seine Leiche wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Die Identität des Toten stand zunächst nicht eindeutig fest – jetzt wurde sie geklärt!

0 Kommentare

Beim Toten handelt es sich demnach um einen 31-jährigen Inder, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er war am Samstag im Bereich der Kohlbergspitze rund 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Die Identität des Mannes war zwischenzeitlich nicht eindeutig geklärt, obwohl er mit zwei anderen Alpinisten unterwegs war.

Absturzdrama mit lautem Schrei
Der Inder war als letzter der dreiköpfigen Gruppe über einen weglosen Grat gegangen. Die vorausgehenden Begleiter – eine Koreanerin (41) und ein 57-jähriger Philippiner, sie wurden nicht verletzt –  und ein weiterer Alpinist bemerkten den Absturz um kurz nach 17 Uhr aufgrund des lauten Schreis.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Tourist verunglückt
Begleiter hörten Schreie: Wanderer stürzte in Tod!
12.10.2025

Leiche mit Hubschrauber geborgen
Der unbeteiligte Alpinist, der sich unterhalb des Kesseljochs aufgehalten hatte, setzte die Rettungskette in Gang. Die zwei unverletzten Begleiter wurden mit dem Notarzthubschrauber RK-2 ins Tal geflogen. Die Leiche des Inders wurde mit dem Polizeihelikopter geborgen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
333.212 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.413 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunde 94 Euro
127.245 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3313 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1280 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunde 94 Euro
940 mal kommentiert
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf