Tragödie am Berg: Rätsel um Toten jetzt gelöst

Beim Toten handelt es sich demnach um einen 31-jährigen Inder, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er war am Samstag im Bereich der Kohlbergspitze rund 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Die Identität des Mannes war zwischenzeitlich nicht eindeutig geklärt, obwohl er mit zwei anderen Alpinisten unterwegs war.