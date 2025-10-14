Karner will harten Kurs: „Abschiebungen notwendig“

Ringen um strengere Regeln

Konkret diskutieren die Innenminister der EU-Staaten in Luxemburg über eine strengere Regelung zu Abschiebungen. Aktuell verlässt nur jede vierte Person, die aus der EU ausreisen muss, diese auch tatsächlich. Die neue Regelung könnte das ändern: Mit dieser soll ein abgelehnter Asylantrag in einem EU-Staat dazu führen, dass die Person auch in einem anderen Land abgeschoben wird – aktuell ist das freiwillig.