ORF-Star in Haft: FPÖ hat elf Fragen an Ministerin

Die geplante TV-Dokumentation hat jetzt aber politische Nachwehen – und ruft die FPÖ auf den Plan. Der blaue Sicherheitssprecher Christian Lausch stellt der Justizministerin elf Fragen. Unter anderem will der freiheitliche Nationalratsabgeordnete in einer parlamentarischen Anfrage unter anderem neben der Verantwortlichkeit wissen, ob „ein solcher Dreh hinter Gittern auch in anderen Justizanstalten genehmigt“ wurde.