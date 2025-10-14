Hunziker betrachtet Ex Ramazzotti als „Bruder“

Die Schweizer TV-Moderatorin Michelle Hunziker (48) betrachtet ihren Ex-Ehemann Eros Ramazzotti (61) als „Bruder“. „Die Beziehung zu Eros ist heute wie die zu einem Bruder. Wir sind eine Familie, wir mögen uns und stehen uns mit ganzem Herzen nahe“, sagte sie in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera.
Die in Mailand lebende Hunziker bedauert, wie die Ehe mit dem Popstar zu Ende gegangen ist, mit dem sie von 1998 bis 2002 verheiratet war. „Heute würde ich mich anders verhalten. Wenn man jung ist, hat man viele emotionale Lücken und Unsicherheiten und weiß oft nicht, wie man mit bestimmten Situationen umgehen soll. In einem wirklich schwierigen Moment war ich nicht in der Lage, die Situation zu bewältigen – ich war einfach zu jung. Außerdem war gerade mein Vater gestorben“, erklärte Hunziker, die Mutter von drei Töchtern ist.
Hunziker hält viel von gemeinsamen Lebensprojekten
Auf die Frage, was sie heute von Treue in einer Beziehung hält, antwortete die Moderatorin: „In jungen Jahren wird einem beigebracht, Treue sei in einer Beziehung das Wichtigste. Aber heute denke ich, dass ein gemeinsames Lebensprojekt viel bedeutender ist.“
Neue Liebe
Derzeit ist sie mit dem Mailänder Unternehmer Nino Tronchetti Provera liiert. „Es gibt Menschen, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben begegnen, weil sie ein Stück des Weges gemeinsam gehen müssen. Das sind sehr wichtige Menschen, mit denen man ein Lebensprojekt teilt, Kinder bekommt – und die für immer einen Platz im Herzen behalten. Aber ich denke, dass Liebesgeschichten enden, weil man irgendwann nicht mehr in dieselbe Richtung blickt. Weil der eine mit 100 km/h fährt und der andere mit 50 – und bei der ersten Kurve verliert man sich aus den Augen. Weil man spürt, dass der gemeinsame Wegabschnitt zu Ende gegangen ist“, so Hunziker.
Hunziker und Eros Ramazzotti galten als ein glamouröses und beliebtes Paar der italienischen Öffentlichkeit. Sie haben gemeinsam die 29-jährige Tochter Aurora. Mit ihrem zweiten Ehemann Tomaso Trussardi, mit dem sie bis 2023 sieben Jahre lang verheiratet war, hat Hunziker zwei weitere Töchter. Nino Tronchetti Provera ist geschieden und hat drei Töchter aus seiner früheren Ehe.
