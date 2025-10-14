Hunziker betrachtet Ex Ramazzotti als „Bruder“

Neue Liebe

Derzeit ist sie mit dem Mailänder Unternehmer Nino Tronchetti Provera liiert. „Es gibt Menschen, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben begegnen, weil sie ein Stück des Weges gemeinsam gehen müssen. Das sind sehr wichtige Menschen, mit denen man ein Lebensprojekt teilt, Kinder bekommt – und die für immer einen Platz im Herzen behalten. Aber ich denke, dass Liebesgeschichten enden, weil man irgendwann nicht mehr in dieselbe Richtung blickt. Weil der eine mit 100 km/h fährt und der andere mit 50 – und bei der ersten Kurve verliert man sich aus den Augen. Weil man spürt, dass der gemeinsame Wegabschnitt zu Ende gegangen ist“, so Hunziker.