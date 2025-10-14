Vorteilswelt
Jennifer Aniston:

Wollte ein Baby mit meiner DNA – kein Adoptivkind!

Society International
14.10.2025 14:24
Jennifer Aniston hat jahrelang darum gekämpft, ein Kind zu bekommen. Gegen ein Adoptivkind hat ...
Jennifer Aniston hat jahrelang darum gekämpft, ein Kind zu bekommen. Gegen ein Adoptivkind hat sie sich aber entschieden.

„Friends“-Ikone Jennifer Aniston (56) hat offenbart, warum sie sich trotz großem Kinderwunsch und zahlreicher Fehlversuche nie für eine Adoption entschieden hat. 

Die frühere „Friends“-Legende sprach in einem Podcast ungewöhnlich offen über ihre jahrzehntelangen Versuche, Mutter zu werden – und über die Gründe, warum sie sich bewusst gegen ein Adoptivkind entschied.

„Wenn Leute sagen: ,Aber du kannst doch adoptieren‘ – nein, ich will nicht adoptieren. Ich möchte meine eigene DNA in einem kleinen Menschen wiederfinden“, erklärte sie im Podcast „Armchair Expert“.

Aniston hatte über 20 Jahre lang versucht, eine Familie zu gründen – inklusive mehrerer gescheiterter IVF-Behandlungen. Doch irgendwann musste sie akzeptieren, dass es nicht klappen würde. „Es ist so friedlich. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem es nicht mehr in meiner Kontrolle liegt“, sagte sie.

Die Schauspielerin sprach auch darüber, dass es in ihrem Leben Männer gab, mit denen sie sich vorstellen konnte, Kinder zu bekommen – doch dieser Gedanke habe sich immer schnell wieder verflüchtigt.

Heute blickt Aniston versöhnlich auf ihr Leben ohne Nachwuchs: Kein Bedauern, keine Bitterkeit – nur Frieden mit sich selbst.

Folgen Sie uns auf