Wollte ein Baby mit meiner DNA – kein Adoptivkind!

Aniston hatte über 20 Jahre lang versucht, eine Familie zu gründen – inklusive mehrerer gescheiterter IVF-Behandlungen. Doch irgendwann musste sie akzeptieren, dass es nicht klappen würde. „Es ist so friedlich. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem es nicht mehr in meiner Kontrolle liegt“, sagte sie.