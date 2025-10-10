Darum sind Social Media gefährlich für Mädchen

Leistungs- und Optimierungsdruck

Männer vergleichen sind laut Maas nicht in der Art, wie dies bei Frauen der Fall sei. Sie seien zudem oft weniger verletzlich. Auf Initiative von Plan International haben die Vereinten Nationen den 11. Oktober 2012 erstmals als Weltmädchentag ausgerufen. Seitdem nimmt die Organisation diesen Tag jedes Jahr zum Anlass, um auf die Situation von Mädchen weltweit aufmerksam zu machen. Ein besonderer Fokus liegt 2025 auf dem Schutz von Mädchen vor Früh- und Zwangsverheiratung.