Alle Zeichen auf Beschränkung von Social Media

SPÖ in der „Online-Offensive“

Rund zwei Monate später kommt nach dem tragischen Amoklauf in Graz Bewegung in die Sache. SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried sprach sich ebenso in der „Krone“ offen für eine „rasche gesetzliche Beschränkung“ aus. Prompt kam eben dafür auch Unterstützung aus der Steiermark. „Die sozialen Medien sind kein Spielzeug, sondern eine Gefahr für unsere freie Gesellschaft – wir müssen Radikalisierung einen Riegel vorschieben“, erklärte der ehemalige rote Bundesparteigeschäftsführer und nunmehrige steirische Landesparteichef Max Lercher.