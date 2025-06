Altersgrenze für Social Media könnte kommen

Als eine Maßnahme in Folge des Amoklaufs hat sich die Bundesregierung daher auch dem „Einsatz für strengere Vorschriften beim Umgang mit Social Media für Kinder und Jugendliche verschrieben“. Schon zuvor dahinter war bei diesem Thema Jörg Leichtfried – SPÖ-Staatssekretär im Innenministerium. Gemeinsam mit seiner Partei will er jetzt eine rasche, gesetzliche Altersbegrenzung für die Nutzung der Netzwerke einführen. Bisher gibt es in Österreich zwar Beschränkungen der einzelnen Plattformen, aber keine einheitliche gesetzliche Regelung, wie beispielsweise in Australien, wo im Vorjahr ein Nutzungsverbot für Jugendliche unter 16 Jahren beschlossen wurde.