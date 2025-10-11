„Bei den Jungen gibt es einen Hype um Volksmusik“

Die immer jünger werdende Volksmusik-Szene bringt aber auch musikalisch neuen Schwung in die Traditionsveranstaltung. Und zwar in Form einer Durchmischung von Genres. „Die Volksmusik entwickelt sich weiter. Das heißt, dass auch Verknüpfungen mit anderen Musikrichtungen entstehen“, bemerkt der musikalische Leiter.