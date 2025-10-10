Nonnen von Goldenstein zeigen ihren Propst an

„Ein unfreundlicher Akt, der eine gute Lösung erschwert“

Im Stift Reichersberg, das seit drei Jahren organisatorisch für das Kloster Goldenstein verantwortlich ist, ist bis dato jedenfalls nichts von einem Anwaltsschreiben bekannt. „Es liegt uns nichts vor, deshalb kann sich Propst Markus Grasl auch nicht dazu äußern“, sagte der externe PR-Berater Harald Schiffl. „Wir haben immer gesagt, wenn sich der mediale Rummel gelegt hat, werden wir uns um eine gute Lösung für alle Beteiligten bemühen. Und das wäre jetzt der Fall gewesen. Aber so ein Schritt ist ein unfreundlicher Akt und erschwert eine gute Lösung“, sagte Schiffl.