Revolte im Kloster

Nonnen von Goldenstein zeigen ihren Propst an

Salzburg
10.10.2025 14:36
Wie geht es mit den Nonnen von Goldenstein weiter?
Wie geht es mit den Nonnen von Goldenstein weiter?(Bild: Tröster Andreas)

In der Auseinandersetzung um die unerlaubte Rückkehr dreier hochbetagter Nonnen in das leer stehende Kloster Goldenstein in Elsbethen bei Salzburg haben die Schwestern nun über ihren Anwalt rechtliche Schritte eingeleitet.

0 Kommentare

Die Ordensleitung habe die Nonnen gegen ihren Willen ins Altersheim bringen lassen und getäuscht, heißt es seitens des Anwalts der drei Damen. 

Der Ordensobere habe in einem dunklen Zimmer die Nonnen dazu gebracht, die Heimverträge zu unterschreiben. Die Frauen hätten nicht gewusst, was sie unterzeichnen, schreibt der Anwalt. Dass sie außerdem vertraglich zugesichert hätten, die Heimkosten zu übernehmen, sei aufgrund des Armutsgelübdes gar nicht möglich, weshalb der Staat dafür aufkommen musste, heißt es weiter.

„Ein unfreundlicher Akt, der eine gute Lösung erschwert“
 Im Stift Reichersberg, das seit drei Jahren organisatorisch für das Kloster Goldenstein verantwortlich ist, ist bis dato jedenfalls nichts von einem Anwaltsschreiben bekannt. „Es liegt uns nichts vor, deshalb kann sich Propst Markus Grasl auch nicht dazu äußern“, sagte der externe PR-Berater Harald Schiffl. „Wir haben immer gesagt, wenn sich der mediale Rummel gelegt hat, werden wir uns um eine gute Lösung für alle Beteiligten bemühen. Und das wäre jetzt der Fall gewesen. Aber so ein Schritt ist ein unfreundlicher Akt und erschwert eine gute Lösung“, sagte Schiffl.

Nach Spitalsaufenthalten von zwei der Nonnen Ende 2023 sind alle drei in eine von Ordensfrauen geführte Seniorenresidenz im benachbarten Oberalm übersiedelt worden. Gegen ihren Willen, wie die Frauen nun sagen, oder aber doch „in Absprache“, wie Grasl betont. „Ein selbstständiges Leben im Kloster Goldenstein war aufgrund des hohen Alters und der prekären gesundheitlichen Situation der Schwestern sowie der ordensspirituellen Erfordernisse und des baulichen Zustands des Klosters nicht mehr möglich und vertretbar“, begründete der Prälat damals gegenüber der „Krone“.

Anfang September sind die Nonnen aber unerlaubt nach Goldenstein zurückgekehrt, was für mediale Aufmerksamkeit weit über die Grenzen Österreichs hinaus gesorgt hatte. Mit Hilfe von ehemaligen Schülerinnen leben sie seither wieder dort und haben wiederholt betont, nicht mehr aus Goldenstein wegzugehen.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
