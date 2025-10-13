Wie Gott sie geschaffen hat

Verklemmtes Vorarlberg? Autor Robert Schneider wunderte sich jüngst über den Beitrag einer Nachrichten-Website zum Thema Nacktheit und Tabu. Immerhin brachte es den kritischen Geist zum Lachen.
Gebe es ganz offen zu: „vol.at“ zählt zu meinen Lieblingsportalen. Habe ich schlechte Laune, schaue ich einfach dort vorbei, und schon muss ich wieder lachen. Unfreiwillig komischer „Journalismus“ ist einfach herzerfrischend.
Hatte gerade einen miesepetrigen Morgen, klickte mich auf die nämliche Seite, und schon strahlte die Sonne über mein ganzes Gesicht.
„Vorarlberg ist verklemmt“, hieß es da, und dass zwei Vorarlbergerinnen jetzt mit Nacktfotos ein Tabu brechen wollen. Die eine reicht ihre Nacktfotos im Internet herum, die andere hängt sie nur privat im Schlafzimmer auf. Grandioser Untertitel dazu: „Zwei Generationen, zwei Wege, eine Gemeinsamkeit.“ Das ist schon Schreibe vom Feinsten. Da musste ich zum ersten Mal lachen.
Aber es geht ja um ein sehr ernstes Thema, werde ich sofort belehrt. Es gehe darum, „in Sachen Nacktheit zu enttabuisieren und Schönheitsidealen entgegenzuwirken“. Im Interview mit der investigativen Redakteurin nennt eine dieser ungemein mutigen Evas die „Nacktfotografie als einen Akt der Befreiung – von Schönheitsidealen (...), von der ständigen Sexualisierung des weiblichen Körpers.“ Und posiert direkt in Hundestellung auf rotem Samtkissen. Ist das ein Akt der Befreiung, oder bin ich blöd, weil ich ein Mann bin?
Die Harder Eva hingegen beweist den Mut zur Nacktheit ausschließlich vor ihrem Partner. Ungewöhnlich radikal formuliert sie deshalb: „Wir haben uns gedacht, durch fast zehn Jahre Beziehung bleibt Erotik einfach im Alltag ein bisschen liegen.“ Es sei nun Zeit für ein neues erotisches Abenteuer zu zweit. Und dazu bedarf es offensichtlich eines dritten, der noch gefunden werden muss, nämlich des Fotografen. Die Evas kommen zu dem unerwartet erhellenden Schluss: „So kommst du auf die Welt, so wirst du irgendwann wieder gehen.“ Ich liebe „vol.at“!
