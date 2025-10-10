„Zusammenhalt statt Spaltung“ am Landesfeiertag

Das Gedenken im Klagenfurter Landhaushof wird, wie in den letzten Jahren auch schon, in beiden Landessprachen gefeiert. Mit einem Auftritt des Schulchores des BRG Viktring und Gedanken von Peter Handke beginnt die Veranstaltung: „Ich habe kein Heimatgefühl. Ich habe nie eine Heimat gehabt. Erst im Nachhinein habe ich gewusst: Das war Heimat“, wird der Literaturnobelpreisträger aus Griffen zitiert.