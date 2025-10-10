Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

10. Oktober

„Zusammenhalt statt Spaltung“ am Landesfeiertag

Kärnten
10.10.2025 11:11

Jedes Jahr am 10. Oktober erinnert das offizielle Kärnten an den Abwehrkampf und die Volksabstimmung von 1920. Der Tag solle allerdings nicht rein als „historisches Gedenken“ gefeiert werden, sondern als „Auftrag“, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

0 Kommentare

Am Klagenfurter Zentralfriedhof Annabichl werden Freitagmorgen Kränze mit Blumen in den Farben der Kärntner Flagge niedergelegt – „für alle Frauen und Männer, die in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg Unvorstellbares durchgemacht haben. Das waren Jahre des Mangels und des Verzichts. 1920 stellten sich deutsch- und slowenischsprachige Kärntner Seite an Seite – sie kämpften für Zukunft in einer damals noch jungen Demokratie“, so Landeshauptmann Peter Kaiser in seiner Ansprache.

„Viele Familien haben Väter, Söhne, Geschwister verloren. Rund 280 Tote, weit über 800 schwer Verwundete. Ihnen allen schulden wir Dankbarkeit und Erinnern. Ohne ihr Glauben an ein freies Österreich wäre unsere Geschichte anders verlaufen“, so Kaiser, der an 105 Jahre Volksabstimmung sowie 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges, 80 Jahre Zweite Republik und 30 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs erinnert.

„Vieles, was wir heute als selbstverständlich ansehen, wurde mühsam erkämpft“, ruft Kaiser zu „Zusammenhalt statt Spaltung, Demokratie statt Autokratie“ auf und spricht die Anwesenden direkt an: „Ich lade sie ein, diesen Tag nicht nur als historisches Gedenken zu verstehen, sondern als Auftrag: Unsere Aufgabe ist es, dieses Erbe zu bewahren. Es lebe unsere Heimat Kärnten.“

(Bild: Evelyn Hronek)
(Bild: Evelyn Hronek)
(Bild: Evelyn Hronek)
(Bild: Evelyn Hronek)

Das Gedenken im Klagenfurter Landhaushof wird, wie in den letzten Jahren auch schon, in beiden Landessprachen gefeiert. Mit einem Auftritt des Schulchores des BRG Viktring und Gedanken von Peter Handke beginnt die Veranstaltung: „Ich habe kein Heimatgefühl. Ich habe nie eine Heimat gehabt. Erst im Nachhinein habe ich gewusst: Das war Heimat“, wird der Literaturnobelpreisträger aus Griffen zitiert.

Im Jubiläums- und Erinnerungsjahr hätten viele „Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von damals ihre Erlebnisse“ geschildert, betont Reinhart Rohr, dessen letzte Gedenkfeier als Präsident des Kärntner Landtages es ist.

Landtagspräsident Reinhart Rohr bei seinem Solo in den Arkaden des Landhaushofes
Landtagspräsident Reinhart Rohr bei seinem Solo in den Arkaden des Landhaushofes(Bild: Evelyn Hronek)

Diese Erinnerungen seien „schmerzhaft, aber zeigen auch, wie die Freiheit gefeiert wurde. Kärnten geht mit gutem Beispiel voran, aus der Vergangenheit zu lernen –  im Geiste der Gemeinsamkeit“, sagt Rohr, bevor er von seinem Chor, der Sängerrunde Zlan, mit seinem Lieblingslied „Lacht vom Himml die Sunn“ überrascht und zu einem Solo eingeladen wird.

Heute, 13 Jahre nach seiner ersten Rede als Landeshauptmann am Landesfeiertag, erinnert sich Kaiser an Empörung, weil „ich ein paar Worte auf Slowenisch sprach. Heute, 13 Jahre später, ist es selbstverständlich. Es ist normal. Es ist gelebte Realität, dass wir beide Landessprachen als Teil unserer gemeinsamen Identität anerkennen und wertschätzen.“

Lesen Sie auch:
105 Jahre liegt die Kärntner Volksabstimmung bereits zurück.
10. Oktober
Als Kärnten sein Schicksal selbst bestimmen konnte
10.10.2025
Am 10. Oktober
Vor 100 Jahren wurde erstes Heimatmuseum eröffnet
08.10.2025
Auf Kärntner Wunsch
Wiens Einkaufsmeile soll bald zweisprachig werden
19.07.2025

Er bedankt sich bei „meinem Vorgänger Gerhard Dörfler, der die historische Ortstafellösung gemeinsam mit Staatssekretär Ostermayer zustande brachte“. 

Porträt von Clara Milena Steiner
Clara Milena Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Peter Kaiser
KärntenÖsterreich
SPÖ
VolksabstimmungErster Weltkrieg
FrauenMännerDemokratie
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
155.131 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
115.783 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
114.308 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1349 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1005 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Bei der Küsten-EM
Tüftlerin Lobnig rudert in fremden Booten um Gold
10. Oktober
„Zusammenhalt statt Spaltung“ am Landesfeiertag
Mädels-AKA ist nun fix
Vertrag bis 2029! Akademie ist dem Land zu teuer
10. Oktober
Als Kärnten sein Schicksal selbst bestimmen konnte
Und das sagt Jonke
Keine Liquiditätsberichte! Austria droht Sanktion
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf