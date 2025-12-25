Sozialjahr auf Bauernhöfen in Not bald möglich?

Rechtliche Voraussetzungen fehlen

Geht es um das Freiwillige Sozialjahr, können sich die Helfer zwar in Bereichen wie Betreuung, Pflege und Obdachlosenhilfe einsetzen lassen, allerdings nicht auf Bauernhöfen in Not. „Zunehmend melden auch junge Frauen – insbesondere Absolventinnen landwirtschaftlicher Fachschulen – Interesse an, ihren Dienst auf in Not geratenen Höfen zu leisten. Leider besteht für sie über das Freiwillige Sozialjahr derzeit keine Möglichkeit dazu“, lautet die Kritik.