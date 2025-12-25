Kärntens Christkinder erblicken das Licht der Welt

„Sie ist eine echte Weihnachtsrakete“

Unter den sechs Mädchen ist auch Sophia Aurelia Alexandra (50 Zentimeter und 3120 Gramm) zu finden. „Unsere kleine Maus ist um 16.04 zur Welt gekommen“, erzählt Mama Eva Melcher aus Klagenfurt. Es ist die erste Geburt der 33-Jährigen. „Und die ging überraschend schnell über die Bühne – in einer Stunde war unsere Maus da. Das Team des Elternkindzentrums (ELKI) bezeichneten unser Baby deshalb als eine echte Weihnachtsrakete“, schmunzeln Eva und ihr Mann Gabriel Formica Bolaños. Der Geburtstermin war übrigens am 20. Dezember. „Die Kleine wartete wohl aufs Christkind“, freuen sich die beiden.