Viele Mädchen

Kärntens Christkinder erblicken das Licht der Welt

Kärnten
25.12.2025 12:39
Sophia Aurelia Alexandra hat am 24. Dezember das Licht der Welt erblickt.
Sophia Aurelia Alexandra hat am 24. Dezember das Licht der Welt erblickt.

Über gleich mehrere Christkinder – und vor allem gesunde Babys – darf man sich in Kärnten und Osttirol freuen. Im Klinikum Klagenfurt herrschte am 24. Dezember übrigens „Mädchen-Power“. Und ein Baby wurde von Hebammen als „echte Weihnachtsrakete“ bezeichnet. 

0 Kommentare

„Es ist das wohl schönste Weihnachtsgeschenk“, strahlt Muhammad Dawood Shinwari, der genau am 24. Dezember Vater eines Buben geworden ist. „Unser kleiner Azhaan wiegt 3490 Gramm und ist 50 Zentimeter lang“, erzählt der nun zweifache Familienpapa aus Lienz voller Freude.

Um 17.52 erblickte der kleine Junge im BKH Lienz das Licht der Welt. Seine Mutter Nasrin Shinwari ist wohl auf. Und auch seine Schwester Aisha ist überglücklich. Insgesamt wurden im Krankenhaus Lienz zwei Kinder geboren. 

Eines der Christkinder ist Azhann, er wurde im BKH Lienz zur Welt gebracht.
Eines der Christkinder ist Azhann, er wurde im BKH Lienz zur Welt gebracht.

Sechs Mädchen im Landeskrankenhaus Klagenfurt
Große Freude gibt es auch im Landeskrankenhaus Klagenfurt. „Insgesamt kamen bei uns sechs Kinder zur Welt“, erzählt eine Hebamme aus dem LKH. „Es sind alles Mädchen. Darunter Maya mit 2625 Gramm und 48 Zentimetern und Cleo mit 3080 Gramm und 50 Zentimetern.“ 

„Sie ist eine echte Weihnachtsrakete“
Unter den sechs Mädchen ist auch Sophia Aurelia Alexandra (50 Zentimeter und 3120 Gramm) zu finden. „Unsere kleine Maus ist um 16.04 zur Welt gekommen“, erzählt Mama Eva Melcher aus Klagenfurt. Es ist die erste Geburt der 33-Jährigen. „Und die ging überraschend schnell über die Bühne – in einer Stunde war unsere Maus da. Das Team des Elternkindzentrums (ELKI) bezeichneten unser Baby deshalb als eine echte Weihnachtsrakete“, schmunzeln Eva und ihr Mann Gabriel Formica Bolaños. Der Geburtstermin war übrigens am 20. Dezember. „Die Kleine wartete wohl aufs Christkind“, freuen sich die beiden.

Das Christkind Sophia Aurelia Alexandra
Das Christkind Sophia Aurelia Alexandra

Im LkH Villach kamen zwei Babys zur Welt – ein Mädchen und ein Junge. Im LKH Wolfsberg erblickte ein Christkind das Licht der Welt. Auch im Krankenhaus St. Veit Barmherzige Brüder freut man sich über ein Christkind. „Malia Isabella Prohart ist um 4.58 Uhr geboren, wiegt 3035 Gramm und ist 50 Zentimeter groß“, erzählt eine Hebamme. Ihre Eltern Vivien und Manuel aus Brückl sind überglücklich über ihr kleines Wunder. 

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Viele Mädchen
Kärntens Christkinder erblicken das Licht der Welt
6 Spiele in 10 Tagen
Minus 110 Grad! Cracks frieren gegen Stress
Schoko und Co.
Weihnachtsleckereien sind Gefahr für Haustiere
Krone Plus Logo
Mitarbeiter als Täter?
100.000 Euro aus Tourismusbüro geklaut
Folge 26: Sternsinger
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
