Kind wird vermisst

Griechische Küstenwache rettet 52 Migranten

Ausland
25.12.2025 15:13
Vor der Küste Kretas wurden Migranten von einem Schlauchboot gerettet. Sie wurden in das Dorf ...
Vor der Küste Kretas wurden Migranten von einem Schlauchboot gerettet. Sie wurden in das Dorf Kaloi Limenes auf Kreta gebracht.(Bild: AP/Emilio Morenatti (Archivbild))

Beim Versuch, von der Türkei auf die griechischen Inseln überzusetzen, ist am Donnerstag ein Kind verschwunden. 13 Migranten erreichten die Insel Farmakonisi. Bei der Suche nach dem Buben beteiligen sich zwei Boote der Küstenwache sowie ein Hubschrauber der Luftwaffe.

0 Kommentare

Viele Migranten versuchen von der Türkei oder von Libyen aus die griechischen Inseln und damit die EU zu erreichen. Beide Überfahrten sind aber gefährlich.

Anfang Dezember war vor der Küste Kretas ein Flüchtlingsboot mit 17 Leichen an Bord entdeckt worden. 15 weitere Menschen gelten seither als vermisst. Das Boot war vom libyschen Hafen Tobruk aus gestartet, die meisten Opfer kamen aus dem Sudan und aus Ägypten.

Weitere 39 Migranten wurden von einem Schlauchboot vor der Küste Kretas gerettet. Seit Jahresbeginn sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR schon mehr als 16.770 Asylsuchende über die Insel in die EU gelangt.

