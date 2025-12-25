Kind wird vermisst
Griechische Küstenwache rettet 52 Migranten
Beim Versuch, von der Türkei auf die griechischen Inseln überzusetzen, ist am Donnerstag ein Kind verschwunden. 13 Migranten erreichten die Insel Farmakonisi. Bei der Suche nach dem Buben beteiligen sich zwei Boote der Küstenwache sowie ein Hubschrauber der Luftwaffe.
Viele Migranten versuchen von der Türkei oder von Libyen aus die griechischen Inseln und damit die EU zu erreichen. Beide Überfahrten sind aber gefährlich.
Anfang Dezember war vor der Küste Kretas ein Flüchtlingsboot mit 17 Leichen an Bord entdeckt worden. 15 weitere Menschen gelten seither als vermisst. Das Boot war vom libyschen Hafen Tobruk aus gestartet, die meisten Opfer kamen aus dem Sudan und aus Ägypten.
Weitere 39 Migranten wurden von einem Schlauchboot vor der Küste Kretas gerettet. Seit Jahresbeginn sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR schon mehr als 16.770 Asylsuchende über die Insel in die EU gelangt.
